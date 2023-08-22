Венгрия утвердила назначение нового посла Украины: кто им стал

Послом Украины в Будапеште стал профессор Ужгородского национального университета, военнослужащий ВСУ Федор Шандор.

Венгрия утвердила назначение нового посла. Об этом сообщает ATV.

Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил решение о верительной грамоте посла Украины в Будапеште. Им стал профессор Ужгородского национального университета, военнослужащий ВСУ Федор Шандор.

Согласно процедуре, подписанное решение президента Венгрии Каталин Новак о согласии на назначение нового посла Украины было направлено в МИД страны для контрассигнации министром.

Отмечено, что решение президента станет официальным, когда посол Шандор прибудет в Будапешт и вручит верительные грамоты Новаку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.,