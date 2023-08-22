В Украину прибыла президент Венгрии Каталина Новак: какие встречи запланированы

После визита в Закарпатье она отправится в Киев, где примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы.

Фото: Закарпатская ОВА

В Закарпатскую область с рабочим визитом прибыла президент Венгрии Каталина Новак. Об этом сообщила областная государственная администрация.

"Глава соседнего государства встретилась с руководством ОВА, облсовета, Берегова и района. Вместе они обсудили результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе и тех проектов, которые положили начало в условиях полномасштабного вторжения рф", - сказано в сообщении.

Речь идет о гуманитарной поддержке, помощи беженцам и вынужденным переселенцам в регионе, организации летнего отдыха для украинских детей в разных уголках Венгрии, воплощении общих экологических, образовательных, культурных и других инициатив.

В рамках визита Каталина Новак также встретится с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерской общины Закарпатья, с семьей погибшего защитника и детьми из многодетных семей.

После этого она отправится в Киев, где по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.

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