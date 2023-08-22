До України прибула президентка Угорщини Каталіна Новак: які зустрічі заплановані

У Закарпатську область з робочим візитом прибула президентка Угорщини Каталіна Новак. Про це повідомила обласна державна адміністрація.

"Глава сусідньої держави зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Разом вони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення рф", - сказано у повідомленні.

Мова йде про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям та вимушеним переселенцям у регіоні, організацію літнього відпочинку для українських дітей у різних куточках Угорщини, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив.

У межах візиту Каталіна Новак також зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, з родиною полеглого захисника і дітьми з багатодітних сімей.

Після цього вона вирушить до Києва, де на запрошення Президента України Володимира Зеленського візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

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