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ВСП уволил Анатолия Левченко с должности судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области

11:44, 22 августа 2023
Анатолий Левченко уволен с должности судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области в связи с нарушением присяги судьи.
ВСП уволил Анатолия Левченко с должности судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области

Во вторник, 22 августа, Высший совет правосудия принял решение об увольнении Анатолия Левченко с должности судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области. Об этом сообщает официальный сайт ВСП.

Отмечается, что решение было принято на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины (совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности).

«Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании решения Высшего совета юстиции от 3 декабря 2015 г. № 922/0/15-15 о внесении представления в Верховную Раду Украины об увольнении Левченко Анатолия Владимировича с должности судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области в связи с нарушением присяги судьи, которое было пересмотрено в судебном порядке и оставлено без изменений», - говорится в сообщении.

В ВСП добавили, что решение принято во исполнение полномочий, предусмотренных абзацем вторым пункта 14 раздела III «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 21 декабря 2016 года № 1798-VIII «О Высшем совете правосудия», согласно которому судья, в отношении которого Вступление в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» Высшим советом юстиции внесено представление о его освобождении от должности за нарушение им присяги и решение о котором не было принято Президентом Украины или Верховной Радой Украины, освобождается от должности судьи на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции.

Ранее сообщалось, что ВСП уволил в отставку трех судей, среди которых – судья Верховного Суда.

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