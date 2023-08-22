ВСП уволил в отставку трех судей, среди которых – судья Верховного Суда

Во вторник, 22 августа, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.
Так, ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке: Стрельчука Виктора Андреевича – с должности судьи Верховного Суда и Нерушак Ларису Викторовну – с должности судьи Черкасского апелляционного суда.
Также ВСП решил уволить Халатову Татьяну Степановну с должности судьи Донецкого окружного административного суда по собственному желанию.
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