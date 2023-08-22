ВСП уволил в отставку трех судей, среди которых – судья Верховного Суда

Высший совет правосудия решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке и одного судью по собственному желанию.

Во вторник, 22 августа, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.

Так, ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке: Стрельчука Виктора Андреевича – с должности судьи Верховного Суда и Нерушак Ларису Викторовну – с должности судьи Черкасского апелляционного суда.

Также ВСП решил уволить Халатову Татьяну Степановну с должности судьи Донецкого окружного административного суда по собственному желанию.

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