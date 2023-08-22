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  1. Законодательство

Оплата труда госслужащих на основе классификации должностей: законопроект доработают до второго чтения

12:34, 22 августа 2023
Комитет Ради решил создать рабочую группу по доработке и подготовке ко второму чтению проекта Закона о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.
Оплата труда госслужащих на основе классификации должностей: законопроект доработают до второго чтения
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Комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства сообщил, что решил создать Рабочую группу по доработке и подготовке ко второму чтению проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей (№ 8222). Об этом говорится в пресс-службе комитета.

Верховная Рада Украины 28 июля текущего года приняла за основу поданный Правительством законопроект №8222, поручив Комитету по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства доработать его с учетом поправок и предложений субъектов права законодательной инициативы и внести на рассмотрение во втором чтении.

«Принимая во внимание необходимость комплексной проработки предложенной смены системы и подходов к регулированию оплаты труда в сфере государственной службы, Комитет на заседании 18 августа 2023 решил создать Рабочей группе по доработке и подготовке ко второму чтению проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» по внедрению единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей (регистр. № 8222).

Руководителем Рабочей группы назначен народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам государственной службы Д.Черный, заместителем руководителя Рабочей группы - народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления В.Безгина», - сказано в сообщении

К участию в работе Рабочей группы планируется привлечь (по согласию) народных депутатов Украины, представителей Аппарата Верховной Рады, Офиса Президента Украины, Секретариата Кабинета Министров Украины, государственных органов, ученых, международных и отечественных экспертов в сфере государственного управления.

Ранее депутат объяснил, почему важно внедрение единых подходов в оплате труда госслужащих на основе классификации должностей.

Также мы писали, что глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина прокомментировала одобренную 28 июля Верховной Радой в первом чтении реформу оплаты государственных служащих.

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