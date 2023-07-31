Депутат объяснил, почему важно внедрение единых подходов в оплате труда госслужащих на основе классификации должностей

Как объяснил парламентарий, в одной и той же структуре, например, на уровне правительства в разных министерствах, люди на одинаковых должностях могут получать зарплаты, которые отличаются в 2-4 раза.

Изображение: freepik.com

Принятый за основу законопроект №8222 предлагает внедрение единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Как заявил народный депутат Виталий Безгин, этот документ является не только требованием европейских партнеров, но и требованием здравого смысла.

«Мы понимаем, что без обеспечения государственных служащих и обеспечения армии невозможно развивать институты. Дело в том, что сейчас в Украине сложилась такая ситуация, что в одной и той же структуре, скажем, на уровне правительства в разных министерствах, люди на одинаковых должностях могут получать зарплаты, которые отличаются в 2-4 раза. Это возможно, поскольку классификатора должностей у нас нет. И проголосованный законопроект стандартизирует это», – объяснил парламентарий.

По его словам, документ также приводит в соответствие зарплаты госслужащих и частного сектора. И такой пересмотр будет производиться широко.

«Мы понимаем, что это может смущать общество, потому что так произошло, что в единичных случаях из-за злоупотребления чиновников общество делает общие выводы. Но мы просили бы обратить внимание на то, что это тысячи бюрократов, обеспечивающих жизнедеятельность каждого из нас. И когда сейчас некоторые из наших граждан, находясь за границей, сталкиваются с европейской бюрократией, то понимают, насколько приветливее и комфортнее все в Украине. И это благодаря этим госслужащим», - подчеркнул политик.

Также мы писали, что глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина прокомментировала одобренную 28 июля Верховной Радой в первом чтении реформу оплаты государственных служащих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.