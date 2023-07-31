Чехия заморозила активы российского миллиардера Владимира Евтушенко

Власти Чехии заблокировали счета и арестовали имущество российского олигарха-миллиардера Владимира Евтушенко.

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Управление финансового анализа Чехии заблокировало банковские счета и заморозило значительные активы российского олигарха Владимира Евтушенко. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Хороший пример от Чехии, которая начала применять санкции против российского олигарха Владимира Евтушенко, который имеет значительные активы в стране. Государственная администрация заблокировала его счета и арестовала активы на 100 миллионов чешских крон», – сказал руководитель Офиса Президента.

Евтушенко имеет связи с президентом рф владимиром путиным и на сегодня является наиболее известным российским бизнесменом.

Как сообщает Радио Прага, олигарх-миллиардер владеет недвижимостью в городе Карловы Вары стоимостью более 500 млн чешских крон (почти 20 млн евро), а в прошлом месяце он был внесен в санкционный список Чехии.

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