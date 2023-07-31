Высший совет правосудия отсрочил возобновление работы Белозерского районного суда Херсонской области

ВСП принял решение отсрочить начало возобновления работы суда до 1 сентября.

Высший совет правосудия принял решение отсрочить начало возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области до 1 сентября 2023 года. Глава Херсонского апелляционного суда и ТУ ГСА Украины в области выразили просьбу отсрочить начало возобновления работы указанного суда в связи с отсутствием надлежащих условий для его работы.

Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение этого суда до 31 августа включительно.

«В представлении Главы Верховного Суда, поступившему на адрес ВСП, указано, что глава Херсонского апелляционного суда и Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Херсонской области выразили просьбу отсрочить начало возобновления работы указанного суда в связи с отсутствием надлежащих условий для его работы» , - Пояснили в Высшем совете правосудие.

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