Боятся новых атак ВСУ: оккупанты оградили Крымский мост специальными заграждениями, фото

Российские оккупанты дополнительно огородили Крымский мост «специальными противодиверсионными боновыми заграждениями». Об этом сообщают росСМИ.
Незаконную переправу с рф на украинский остров захватчики обезопасили специальными боновыми заграждениями.
По словам пропагандистов, специальные боновые заграждения будут защищать мост от атак на всей его протяженности. Также в стране-агрессоре заявили, что такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов, которыми в последнее время все активнее пользуется Украина.
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