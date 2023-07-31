Боятся новых атак ВСУ: оккупанты оградили Крымский мост специальными заграждениями, фото

Заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов.

Пожар на Керченском мосту 8 октября 2022 года. Фото: Getty Images

Российские оккупанты дополнительно огородили Крымский мост «специальными противодиверсионными боновыми заграждениями». Об этом сообщают росСМИ.

Незаконную переправу с рф на украинский остров захватчики обезопасили специальными боновыми заграждениями.

По словам пропагандистов, специальные боновые заграждения будут защищать мост от атак на всей его протяженности. Также в стране-агрессоре заявили, что такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов, которыми в последнее время все активнее пользуется Украина.

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