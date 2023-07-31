Бояться нових атак ЗСУ: окупанти огородили Кримський міст спеціальними загородженнями, фото

Загородження призначені для захисту від надводних і підводних дронів.

Пожежа на Керченському мосту 8 жовтня 2022 року. Фото: Getty Images

Російські окупанти додатково огородили Кримський міст «спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями». Про це повідомляють росЗМІ.

Незаконну переправу з рф на український півострів загарбники убезпечили спеціальними боновими загородженнями.

За словами пропагандистів, спеціальні бонові загородження захищатимуть міст від атак на всій його протяжності. Також у країні-агресорі заявили, що такі загородження призначені для захисту від надводних та підводних дронів, якими останнім часом все активніше користується Україна.

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