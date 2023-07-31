Аграрії Харківщини можуть подати заявку на розмінування земель: як скористатися послугою

Мінагрополітики спільно з міжнародними партнерами реалізує програму допомоги у розмінуванні.

Джерело фото: Аgropolit

Мінагрополітики оголошує про допомогу у розмінуванні земель сільськогосподарського призначення у Харківській області. Зареєструватися фермери можуть через Державний аграрний реєстр до 15 серпня.

Відповідну програму реалізує Мінагрополітики спільно з міжнародними партнерами. У її межах буде визначено фермерів, землі яких отримають підтримку з розмінування, наскільки це можливо, а також іншу допомогу для відновлення с/г виробництва.

Фермери з Богодухівської, Ізюмської, Куп'янської, Харківської та Чугуївської громад Харківщини повинні мати у власності чи орендувати земельні ділянки загальною площею до 300 га. Серед інших критеріїв пріоритетності:

високий відсоток необроблюваних земель як наслідок війни;

високий відсоток розбомблених земельних ділянок;

високий відсоток забруднення зон;

зменшена кількість працівників внаслідок війни;

ґрунти загальнодержавного значення;

сполучення ділянок з дренажним басейном, вилуговування ґрунту.

Крім того, фермери повинні будуть надати кадастрові дані орних земельних ділянок, які вважаються небезпечними. Надана інформація буде додатково підтверджена механізмом за порівняння із супутниковими знімками, а також усі зареєстровані фермери пройдуть додаткову верифікацію, яке допоможе ФАО і ВПП направити необхідну підтримку.

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