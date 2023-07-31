Рада готується схвалити зміни щодо адвокатських запитів

Зокрема пропонують розширити перелік інформації, до якої надається доступ за адвокатським запитом.

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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту схвалити за основу законопроект про внесення змін до КпАП та Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо удосконалення відповідальності за порушення розгляду адвокатського запиту 9356.

Законопроектом пропонується внести до статті 212-3 «Порушення права на інформацію та права на звернення» Кодексу про адміністративні правопорушення зміни, якими:

- підвищити розміри штрафів за неправомірну відмову, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 50 до 100 НМДГ (тобто, від 850 до 1700 грн відповідно). В чинній статті 213-3 КУпАП така відповідальність складає від 25 до 50 НДМГ.

Крім того, змінами до статей 20 та 24 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» пропонується:

- розширити коло суб’єктів, до яких має право звертатись адвокат із адвокатським запитом, додавши до переліку суб’єктів фізичну особу-підприємця (зміни до статті 20 Закону);

- зменшити перелік документів, які необхідно додавати до адвокатського запиту, виключивши посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (зміни до статті 24 Закону). Відповідну норму пропонується викласти у такій редакції:

«До адвокатського запиту додається ордер чи доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або їх копії, посвідчені адвокатом. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів, не передбачених цим Законом, забороняється».

- дозволити адвокатам отримувати від державних органів консультації та роз’яснення законодавства у відповідь на адвокатський запит у випадках, коли надання таких консультацій і роз’яснень відповідно до законодавства належить до обов’язку таких органів (зміни до статті 24 Закону);

- розширити перелік інформації, до якої надається доступ за адвокатським запитом (зміни до статті 24 Закону)

Так, пропонується визначити, що орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, фізична особа – підприємець, яким адресовано адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім таємної та службової інформації. У разі якщо адвокатський запит передбачає отримання конфіденційної інформації, яка згідно з законодавством може бути надана особі, яку представляє адвокат, вказана інформація надається на адвокатський запит за наявності письмового дозволу від такої особи.

- скоротити тривалість подовженого строку розгляду адвокатського запиту з 20 до 15 робочих днів (зміни до статті 24 Закону).

Авторами проекту виступають народні депутати Сергій Іонушас, Денис Маслов та інші.

Цікаво, що Головне науково-експертне управління у своєму висновку відмічає, що порівняльна таблиця до поданого законопроекту не повною мірою відповідає його змісту.

«Зокрема, в абз. 1 ч. 2 ст. 24 Закону у порівняльній таблиці йдеться про те, що «Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, 5 громадських об’єднань, фізична особа – підприємець, яким адресовано адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім таємної та службової інформації». Натомість, безпосередньо у тексті законопроекту в частині змін до абз. 1 ч. 2 ст. 24 Закону пропонується лише слова «яким направлено адвокатський запит» замінити словами «фізична особа – підприємець, яким адресовано адвокатський запит». Припис стосовно таємної та службової інформації у законопроекті відсутній», - зазначає ГНЕУ.

Автор: Наталя Мамченко

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