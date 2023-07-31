Рада готовится одобрить изменения в части адвокатских запросов

В частности, предлагают расширить перечень информации, к которой предоставляется доступ по адвокатскому запросу.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту одобрить за основу законопроект о внесении изменений в КоАП и Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» по усовершенствованию ответственности за нарушение рассмотрения адвокатского запроса 9356.

Законопроект предлагает внести в статью 212-3 «Нарушения права на информацию и права на обращение» Кодекса об административных правонарушениях изменения, которыми:

- повысить размеры штрафов за неправомерный отказ, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, не соответствующей действительности, в ответ на адвокатский запрос, запрос квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, ее палаты или члена в соответствии с Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» от 50 до 100 НМДГ (т.е. от 850 до 1700 грн соответственно). В действующей статье 213-3 КУоАП такая ответственность составляет от 25 до 50 НДМГ.

Кроме того, изменениями в статьи 20 и 24 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предлагается:

- расширить круг субъектов, к которым имеет право обращаться адвокат с адвокатским запросом, добавив в список субъектов физическое лицо-предпринимателя (изменения в статью 20 Закона);

- уменьшить перечень документов, которые необходимо прилагать к адвокатскому запросу, исключив заверенные адвокатом копии свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью (изменения в статью 24 Закона). Соответствующую норму предлагается изложить в следующей редакции:

«К адвокатскому запросу прилагается ордер или поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на оказание безвозмездной правовой помощи, или их копии, удостоверенные адвокатом. Требовать от адвоката представления вместе с адвокатским запросом других документов, не предусмотренных настоящим Законом, запрещается».

- разрешить адвокатам получать от государственных органов консультации и разъяснения законодательства в ответ на адвокатский запрос в случаях, когда предоставление таких консультаций и разъяснений в соответствии с законодательством входит в обязанность таких органов (изменения в статью 24 Закона);

- расширить список информации, к которой предоставляется доступ по адвокатскому запросу (изменения в статью 24 Закона)

Так, предлагается определить, что орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные и должностные лица, руководители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, физическое лицо – предприниматель, которому адресован адвокатский запрос, обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса предоставить адвокату соответствующую информацию, копии документов, кроме секретной и служебной информации. В случае если адвокатский запрос предусматривает получение конфиденциальной информации, которая согласно законодательству не может быть предоставлена лицу, представляемому адвокатом, указанная информация предоставляется на адвокатский запрос при наличии письменного разрешения от такого лица.

- сократить продолжительность продленного срока рассмотрения адвокатского запроса с 20 до 15 рабочих дней (изменения в статью 24 Закона).

Авторами проекта выступают народные депутаты Сергей Ионушас, Денис Маслов и другие.

Интересно, что Главное научно-экспертное управление в своем заключении отмечает, что сравнительная таблица к представленному законопроекту не полностью соответствует его содержанию.

«В частности, в абз. 1 ч. 2 ст. 24 Закона в сравнительной таблице говорится, что «Орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные и должностные лица, руководители предприятий, учреждений, организаций, 5 общественных объединений, физическое лицо – предприниматель, которым адресован адвокатский запрос, обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса предоставить адвокату соответствующую информацию, копии документов, кроме тайной и служебной информации». Вместе с тем, непосредственно в тексте законопроекта в части изменений в абз. 1 ч. 2 ст. 24 Закона предлагается только слова «которым направлен адвокатский запрос» заменить словами «физическое лицо – предприниматель, которым адресован адвокатский запрос». Предписание по поводу тайной и служебной информации в законопроекте отсутствует», - отмечает ГНЭУ.

Автор: Наталя Мамченко

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