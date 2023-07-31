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  1. В Украине

В этом году фермеры высаживают меньше зерновых, но увеличили площади посева масличными культурами

18:43, 31 июля 2023
По объемам наш агросектор продаст меньше культур, но получит за них больше денег, пояснил глава Комитета.
В этом году фермеры высаживают меньше зерновых, но увеличили площади посева масличными культурами
Изображение: freepik.com
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В этом году фермеры увеличили площади посева масличными культурами. А зерновых, наоборот, высаживают меньше по сравнению с прошлым годом. Глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду объяснил, почему возникла такая тенденция.

«Украинские фермеры учитывают проблемные аспекты, которые могут возникнуть. Поэтому наши аграрии, учитывая трудности с экспортом, высадили масличные культуры. Ибо, например, соя, подсолнечник, рапс, хотя и дают меньшую урожайность, однако тонна этих культур стоит дороже. Так, по объемам наш агросектор продаст меньше культур, но получит за них больше средств», - объясняет Александр Гайду.

Однако это не означает, что украинские фермеры сосредоточились исключительно на выращивании масличных культур.

«Многие аграрии перешли из традиционных зерновых культур на масличные. Однако не все фермеры это делают. Большое количество аграриев продолжают выращивать зерновые. Так что украинского продовольствия хватит и для экспорта, и для внутреннего рынка», - отметил глава Комитета.

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