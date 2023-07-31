Цьогоріч фермери висаджують менше зернових, але збільшили площі посіву олійними культурами

За обсягами наш агросектор продасть менше культур, але отримає за них більше коштів, пояснив голова Комітету.

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Цьогоріч фермери збільшили площі посіву олійними культурами. А зернових навпаки висаджують менше в порівнянні з минулим роком. Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду пояснив, чому виникла така тенденція.

«Українські фермери враховують проблемні аспекти, що можуть виникнути. Тому наші аграрії, враховуючи труднощі з експортом, висадили олійні культури. Бо, наприклад, соя, соняшник, ріпак, хоча і дають меншу врожайність, однак тонна цих культур коштує дорожче. Так за обсягами наш агросектор продасть менше культур, але отримає за них більше коштів», - пояснює Олександр Гайду.

Однак це не означає, що українські фермери зосередилися виключно на вирощуванні олійних культур.

«Багато аграріїв перейшли з традиційних зернових культур на олійні. Однак не всі фермери це роблять. Значна кількість аграріїв продовжують вирощувати зернові. Тож українського продовольства вистачить і для експорту, і для внутрішнього ринку», - відзначив голова Комітету.

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