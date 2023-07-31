У Києві підприємець «заробив» 7 млн гривень на закупівлі комп’ютерів для ЗСУ

Підприємець продав комп’ютери для ЗСУ, а зверху запросив плату за операційну систему, яку нібито купляв окремо.

У Києві приватному підприємцю повідомлено про підозру у заволодінні майже 7 млн гривень бюджетних коштів, – повідомляє пресслужба ДБР.

Підприємець уклав угоду з військовою частиною про постачання 1500 комп’ютерів та комплектуючих до них. А за додаткову плату він продав операційну систему до комп’ютерів, яка насправді вже йшла комплектом від самого виробника.

Ділок запевнив військових, що операційну систему до комп’ютерів купляв окремо і для «доказу» надав фіктивну угоду, яку він підробив.

Так, фігурант оманув представників військової частини та змусив їх витратити додаткових 7 млн грн з державного бюджету.

Тепер за «нехитру» схему чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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