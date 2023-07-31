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Чи має пацієнт платити за комп’ютерну томографію – що кажуть у МОЗ

16:00, 31 липня 2023
Зробити КТ безоплатно можна за направленням сімейного чи лікуючого лікаря.
Чи має пацієнт платити за комп’ютерну томографію – що кажуть у МОЗ
Зображення: freepik.com
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Проведення пацієнтам комп’ютерної томографії оплачує держава. Це дослідження, як і консультації лікарів, медичний супровід, проведення операцій тощо у медзакладах, які мають договір з Національною службою здоров'я України, є безоплатним для пацієнта. На цьому наголосили у Міністерстві охорони здоров’я.

Вартість наданих медичних послуг лікарням з державного бюджету компенсується за Програмою медичних гарантій.

Як зробити комп’ютерну томографію безоплатно

Зробити КТ безоплатно можна за направленням сімейного чи лікуючого лікаря. Якщо лікар бачить потребу, він випише направлення на таке дослідження. Якщо за результатами проведеного КТ лікар вбачатиме за необхідне провести компʼютерну томографію в іншій зоні тіла, таке дослідження також має бути безоплатним для пацієнта.

Зробити  комп’ютерну томографію можна у закладах, які підписали договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу, мають потрібне обладнання та можливості для проведення обстеження.

Як знайти лікарню для безоплатного проведення комп’ютерної томографії

Дізнатись адресу та контакти найближчої лікарні, в якій можна безоплатно зробити КТ, ви можете у оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Якщо ж пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то усі необхідні обстеження входять до відповідного пакету послуг та проводяться одразу в тій лікарні, куди його госпіталізували (за умови наявності необхідного обладнання).

«Вимагання плати за проведення КТ є порушенням прав пацієнта. У такому випадку потрібно подати скаргу», - наголосили у МОЗ.

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