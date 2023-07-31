Обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: які зміни пропонують до КПК

Депутати пропонують зміни до КПК щодо розгляду клопотань про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 9529 про внесення змін до статті 331 Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих питань розгляду клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Даним законопроектом пропонується доповнити статтю 331 КПК новою частиною наступного змісту:

«У разі неможливості у визначений цим Кодексом строк суддею (колегією суддів) розглянути клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, крім клопотання, поданого на розгляд до Вищого антикорупційного суду, воно може бути передано на розгляд до іншого судді, визначеного в порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу, або розглянуто головуючим, а за його відсутності - іншим суддею зі складу колегії суддів, якщо справа розглядається колегіально, або може бути передано для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або до суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів в порядку, передбаченому абзацом другим цієї частини.

Питання про передачу клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для розгляду до іншого суду вирішується головою відповідного суду апеляційної інстанції (головою Касаційного кримінального суду Верховного Суду у разі передачі між судами в межах юрисдикції різних апеляційних судів) за вмотивованим поданням місцевого суду (суду апеляційної інстанції) невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту надходження такого подання, про що постановляється відповідна ухвала. Спори про підсудність між судами у даному випадку не допускаються».

Як зазначають автори цього законопроекту – народні депутати Сергій Демченко та Георгій Мазурашу, необхідність прийняття даного законопроекту зумовлена наявністю випадків, за яких клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не може бути розглянуте суддею (колегією суддів) у визначений законом строк, через тимчасову відсутність такого судді (одного судді з колегії суддів) у зв’язку з хворобою, перебуванням у відпустці або іншою законною підставою.

Існування таких випадків має негативний вплив на ефективність кримінального провадження та на дотримання прав його учасників.

Вирішення даної проблеми запропоноване законопроектом у спосіб доповнення статті 331 КПК України нормою, яка раніше діяла як норма пункту 205 розділу XІ Перехідні положення цього кодексу.

Автор: Наталя Мамченко

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