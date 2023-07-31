Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Прогрес в поданні електронних декларацій за 2021 та 2022 роки поки що майже відсутній

Прийняття у першому читанні закону про відновлення е-декларування, поки що не сприяло активізації процесу подання декларацій топ-посадовцями.

Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

Суддя Верховного Суду Володимир Селіваненко звільнився у відставку

У вересні судді виповнюється 65 років.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Прокурора запідозрили у керуванні автомобілем напідпитку, однак колеги врятували його від великих проблем

25 прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури написали колективне звернення на підтримку колеги.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: які зміни пропонують до КПК

10:52, 31 липня 2023
Депутати пропонують зміни до КПК щодо розгляду клопотань про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: які зміни пропонують до КПК
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 9529 про внесення змін до статті 331 Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих питань розгляду клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Даним законопроектом пропонується доповнити статтю 331 КПК новою частиною наступного змісту:

«У разі неможливості у визначений цим Кодексом строк суддею (колегією суддів) розглянути клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, крім клопотання, поданого на розгляд до Вищого антикорупційного суду, воно може бути передано на розгляд до іншого судді, визначеного в порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу, або розглянуто головуючим, а за його відсутності - іншим суддею зі складу колегії суддів, якщо справа розглядається колегіально, або може бути передано для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або до суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів в порядку, передбаченому абзацом другим цієї частини.

Питання про передачу клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для розгляду до іншого суду вирішується головою відповідного суду апеляційної інстанції (головою Касаційного кримінального суду Верховного Суду у разі передачі між судами в межах юрисдикції різних апеляційних судів) за вмотивованим поданням місцевого суду (суду апеляційної інстанції) невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту надходження такого подання, про що постановляється відповідна ухвала. Спори про підсудність між судами у даному випадку не допускаються».

Як зазначають автори цього законопроекту – народні депутати Сергій Демченко та Георгій Мазурашу, необхідність прийняття даного законопроекту зумовлена наявністю випадків, за яких клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не може бути розглянуте суддею (колегією суддів) у визначений законом строк, через тимчасову відсутність такого судді (одного судді з колегії суддів) у зв’язку з хворобою, перебуванням у відпустці або іншою законною підставою.

Існування таких випадків має негативний вплив на ефективність кримінального провадження та на дотримання прав його учасників.

Вирішення даної проблеми запропоноване законопроектом у спосіб доповнення статті 331 КПК України нормою, яка раніше діяла як норма пункту 205 розділу XІ Перехідні положення цього кодексу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду