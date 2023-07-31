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Избрание или продление меры пресечения в виде содержания под стражей: какие изменения предлагаются УПК

10:52, 31 июля 2023
Депутаты предлагают изменения в УПК по рассмотрению ходатайств об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Избрание или продление меры пресечения в виде содержания под стражей: какие изменения предлагаются УПК
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 9529 о внесении изменений в статью 331 Уголовного процессуального кодекса по усовершенствованию отдельных вопросов рассмотрения ходатайства об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Данным законопроектом предлагается дополнить статью 331 УПК новой частью следующего содержания:

«В случае невозможности в определенный настоящим Кодексом срок судьей (коллегией судей) рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме ходатайства, поданного на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд, оно может быть передано на рассмотрение другому судье, определенному в порядке, установленном частью третьей статьи 35 настоящего Кодекса, или рассмотрено председательствующим, а в его отсутствие - другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, или может быть передано для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в суд внутри юрисдикции различных апелляционных судов в порядке, предусмотренном абзацем вторым этой части.

Вопрос о передаче ходатайства об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для рассмотрения в другой суд решается председателем соответствующего суда апелляционной инстанции (председателем Кассационного уголовного суда Верховного Суда в случае передачи между судами в пределах юрисдикции различных апелляционных судов) по мотивированному представлению (суда апелляционной инстанции) безотлагательно, но не позднее 24 часов с момента поступления такого представления, о чем выносится соответствующее определение. Споры о подсудности между судами в данном случае не допускаются».

Как отмечают авторы этого законопроекта – народные депутаты Сергей Демченко и Георгий Мазурашу, необходимость принятия данного законопроекта обусловлена наличием случаев, при которых ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей не может быть рассмотрено судьей (коллегией судей) в определенный законом срок, из-за временного отсутствия такого судьи (одного судьи из коллегии судей) в связи с болезнью, пребыванием в отпуске или другим законным основанием.

Существование таких случаев оказывает негативное влияние на эффективность уголовного производства и на соблюдение прав его участников.

Решение данной проблемы предложено законопроектом посредством дополнения статьи 331 УПК Украины нормой, ранее действовавшей как норма пункта 205 раздела XI Переходные положения настоящего кодекса.

Автор: Наталья Мамченко

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