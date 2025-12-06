День Святого Миколая 6 грудня: красиві картинки та найкращі привітання для близьких

Добірка зворушливих привітань і святкових картинок, якими можна поділитися з рідними, друзями та тими, кому хочете подарувати тепло.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

6 грудня українці традиційно святкують День Святого Миколая — одне з найочікуваніших і найтепліших зимових свят, сповнене добром, щедрістю та вірою в маленькі дива. Здавна вважалося, що саме цього дня Святий Миколай обходить домівки, даруючи дітям солодощі, а дорослим — надію та благословення. Сьогодні це свято стало символом турботи, милосердя і світла, яке кожен може подарувати своїм близьким.

У День Святого Миколая українці надсилають одне одному теплі слова підтримки, побажання миру, радості та здійснення мрій. Щоб допомогти вам висловити щирі почуття,

«Судово-юридична газета» підготувала розширену добірку красивих привітань, якими можна поділитися з рідними, друзями, колегами та тими, кому ви хочете подарувати частинку святкового настрою.

Привітання з Днем Святого Миколая у прозі

***

Нехай у День Святого Миколая у ваш дім завітає справжнє диво — тихе, світле й щире.

Бажаю, щоб кожен ранок починався з надії, кожен день — із радості, а кожен вечір — із вдячності за прожите.

Хай цей рік стане добрішим, теплішим і щедрішим на щасливі миті для вас і вашої родини.

***

З Днем Святого Миколая!

Хай Чудотворець благословить вас на добрі справи, укриє від негараздів, направить на вірну дорогу.

Нехай ваше життя сповнюється світлом, а в серці завжди живуть віра, сила та любов.

Бажаю, щоб кожне ваше прагнення знаходило підтримку, а мрії — шлях до здійснення.

***

У цей особливий день бажаю, щоб Миколай торкнувся вашої оселі добром, щедрістю та теплом.

Хай він принесе мир, достаток і гармонію вашим близьким, а вам — нові можливості, сили й натхнення для здійснення всього, про що мріє душа.

Хай щастя стане постійним гостем у вашому житті.

***

Нехай Святий Миколай подарує вам спокій і радість, наповнить серце світлом, а думки — мудрістю й вірою.

Бажаю, щоб у цей день ви відчули турботу й любов тих, хто поруч,

а попереду на вас чекали тільки добрі новини, щирі усмішки та теплі обійми.

Хай ваша душа завжди знає, що добро повертається.

***

Зі святом Миколая!

Бажаю, щоб кожен день приносив вам маленькі, але справжні дива: несподівану радість, теплі зустрічі, добрі слова.

Хай життя буде легким, спокійним і наповненим гармонією.

А всі труднощі — розчиняються під силою вашої віри та наполегливості.

***

У цей чарівний день бажаю вам миру в душі, тепла в домі та достатку в кожній справі.

Хай Миколай дарує здоров’я, береже від неприємностей і веде шляхом світла.

Бажаю, щоб любов і вдячність супроводжували вас щодня, а серце співало від радості.

***

Нехай Святий Миколай Чудотворець принесе у ваше життя натхнення, вдалих рішень і нових звершень.

Хай він оберігає вас і вашу родину від усього лихого, дарує сили й мудрість рухатися вперед.

Бажаю, щоб кожен ваш день був наповнений сенсом, теплом і любов’ю.

***

У День Святого Миколая прийміть щирі побажання добра та благословення.

Хай у вашому домі панують мир, затишок і злагода,

а кожна нова мить приносить радість та впевненість у майбутньому.

Бажаю, щоб всі добрі мрії збувалися в найкращий спосіб.

***

З великим святом Миколая!

Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для чудес і несподіваної радості.

Нехай кожен день приносить вам нові можливості, зустрічі та перемоги.

Хай серце сповнюється вдячністю, а душа — спокоєм і надією.

***

У цей світлий день бажаю вам відчути особливу підтримку Святого Миколая — у словах близьких, у щирих побажаннях, у тихих митях тепла.

Хай він благословляє ваші плани, береже вас у дорозі та укріплює віру в краще.

Нехай щастя, мир і любов супроводжують вас у всіх життєвих починаннях.

Привітання з Днем Святого Миколая у картинках

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.