У Києві запрацюють 72 пункти прийому новорічних ялинок — перелік адрес

Із 2 до 31 січня у столиці працюватимуть пункти прийому новорічних хвойних дерев.

З 2 по 31 січня працюватимуть пункти прийому живих хвойних дерев, куди мешканці столиці можуть здати використані дерева на екологічну утилізацію. Із пунктів прийому наші комунальники відправляють хвойні дерева на екологічну утилізацію, де їх подрібнюють на щепу й надалі використовують для мульчування лунок молодих дерев. Про це повідомляє КМДА.

Пункти працюватимуть у парках і скверах столиці, а також традиційно – на територіях комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств. Важливо пам’ятати, що до утилізації приймають лише живі хвойні дерева без декоративних прикрас.

До пунктів прийому, біля яких не зазначено графік роботи, хвойні дерева можна здати в будь-який час, окрім комендантської години.

Адреси пунктів прийому ялинок

Голосіївський район

сквер Героїв Маріуполя (вул. Героїв Маріуполя, 8);

сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;

парк «Покол» (вул. Набережно-Корчуватська, 11);

сквер біля ст. м. «Либідська»;

міжквартальний сквер на вул. Васильківській, 45;

виробнича база КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87 (пн-нд, 7:00–16:00).

Дарницький район

фітнес-парк біля озера Лебедине (вул. Олександра Кошиця, 3-А);

парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

парк «Позняки»;

парк «Прибережний»;

парк «Привокзальний»;

сквер на просп. Петра Григоренка, 36-38;

виробнича база КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд, 7:00–20:00).

Деснянський район

парк «Молодіжний»;

парк із водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

парк «Кіото»;

парк «Деснянський»;

парк ім. Романа Шухевича (перетин вулиць Миколи Закревського та Ролана Рейгана);

парк «Фестивальний»;

виробнича база КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район:

перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;

парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру «Аврора»;

сквер на бульварі Івана Миколайчука, 7/9;

бульвар Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);

сквер ім. Кастуся Калиновського;

виробнича база КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд, 7:00–19:00).

Оболонський район

парк відпочинку на вул. Бережанській, 10-20;

парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;

сквер на просп. Володимира Івасюка, 2-Д;

виробнича база КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд, 7:00–20:00).

Печерський район

сквер ім. Мечникова (вул. Мечникова, 10/2);

сквер Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 119-121);

виробнича база КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт, 8:00–17:00, пт – 8:00–16:00).

Подільський район

сквер на вул. Вишгородській, 41;

сквер на пл. Щекавицькій (вул. Костянтинівська, 26);

сквер на просп. Європейського Союзу, 76;

сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5 і 7-Б;

виробнича база КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн-нд, 8:00–18:00).

Святошинський район

парк «Совки»;

парк «Гамбурзький»;

сквер ім. Ревуцького (вул. Михайла Котельникова, 26-32/1);

сквер на вул. Підлісній, 2;

сквер на вул. Чорнобильській, 24/26;

сквер на розі вул. Григоровича-Барського та вул. Симиренка;

парк на вул. Ореста Васкула;

виробнича база КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-нд, 8:00–20:00).

Солом’янський район

Солом’янський ландшафтний парк;

парк «Орлятко»;

парк «Юність»;

виробнича база КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд, 8:00–20:00).

Шевченківський район

парк «Веселка»;

парк «Сирецький»;

парк ім. Тараса Шевченка;

Літературний сквер;

виробнича база КП УЗН Шевченківського району – вул. Кудрявська, 23 (пн-нд, 7:00–18:00);

виробнича база КП УЗН Шевченківського району – пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд, 7:00–18:00);

виробнича база КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд, 7:00–18:00).

Також здати дерева на утилізацію можна в лісництвах

КП «Дарницьке ЛПГ» (пн-пт, 8:00–17:00):

Броварське лісництво, квартал № 72;

Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-В);

Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А);

Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво»);

Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе).

КП «Святошинське ЛПГ» (пн-пт, 9:00–16:00)

Межигірське лісництво, квартал № 78;

Київське лісництво, квартал № 105;

Святошинське лісництво, квартал № 117;

Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111;

КП «Святошинське ЛПГ» – вул. Святошинська, 24;

Київське лісництво, квартал № 25, цех переробки деревини;

Святошинське лісництво, кордон, квартал № 82;

Межигірське лісництво, кордон, квартал № 57.

КП «ЛПГ «Конча-Заспа» (пн-нд, 8:00–16:00)

Конча-Заспівське лісництво – вул. Конча-Заспинська, 11-Б.

