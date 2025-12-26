  1. В Україні

В ЕСОЗ з’явилися нові інструменти для реабілітації пацієнтів: що змінилося

16:36, 26 грудня 2025
Лікарі відтепер можуть вносити до ЕСОЗ результати оцінювання за шкалами ASIA та розширеним індексом Бартел.
В електронній системі охорони здоров’я з’явилися два нові цифрові інструменти, які дозволяють лікарям детальніше фіксувати перебіг реабілітації пацієнтів. Йдеться про міжнародні шкали оцінювання, результати яких відтепер можна вносити безпосередньо до електронної картки пацієнта в ЕСОЗ. Про це повідомили в МОЗ.

До системи додали шкалу ASIA (ISNCSCI), яку застосовують для оцінки порушень після травм спинного мозку, а також розширений індекс Бартел, що відображає рівень самостійності людини у повсякденному житті. Ці інструменти дають змогу оцінити стан пацієнта на початку реабілітації та відстежувати динаміку змін у процесі відновлення.

Запровадження таких інструментів означає, що дані про реабілітацію зберігатимуться в електронному вигляді та не втрачатимуться. У разі продовження лікування в іншому закладі медики зможуть, за наявності доступу, ознайомитися з результатами попередніх оцінювань і ухвалювати подальші рішення на основі повнішої та послідовної інформації.

Пацієнтам, які проходять реабілітацію, рекомендують звертатися до лікаря фізичної та реабілітаційної медицини для роз’яснення порядку проведення оцінювання та переліку даних, що вносяться до системи.

З 2023 року відомості про реабілітацію в ЕСОЗ формуються з використанням міжнародної класифікації функціонування. За цей час у системі зафіксували понад 17 мільйонів медичних записів із застосуванням МКФ, що дає змогу формувати цілісну електронну історію відновлення пацієнта. За потреби лікар може надати паперовий витяг з ЕСОЗ.

МОЗ медицина лікарня

