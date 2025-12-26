В ЕСОЗ появились новые инструменты для реабилитации пациентов: что изменилось

Врачи теперь могут вносить в ЕСОЗ результаты оценки по шкалам ASIA и расширенному индексу Бартел.

В электронной системе здравоохранения появились два новых цифровых инструмента, которые позволяют врачам более подробно фиксировать ход реабилитации пациентов. Речь идет о международных шкалах оценки, результаты которых теперь можно вносить непосредственно в электронную карту пациента в ЕСОЗ. Об этом сообщили в Минздраве.

В систему добавили шкалу ASIA (ISNCSCI), которую применяют для оценки нарушений после травм спинного мозга, а также расширенный индекс Бартел, отражающий уровень самостоятельности человека в повседневной жизни. Эти инструменты позволяют оценить состояние пациента в начале реабилитации и отслеживать динамику изменений в процессе восстановления.

Внедрение таких инструментов означает, что данные о реабилитации будут храниться в электронном виде и не будут теряться. В случае продолжения лечения в другом учреждении медики смогут, при наличии доступа, ознакомиться с результатами предыдущих оценок и принимать дальнейшие решения на основе более полной и последовательной информации.

Пациентам, проходящим реабилитацию, рекомендуют обращаться к врачу физической и реабилитационной медицины для разъяснения порядка проведения оценки и перечня данных, вносимых в систему.

С 2023 года сведения о реабилитации в ЕСОЗ формируются с использованием международной классификации функционирования. За это время в системе зафиксировали более 17 миллионов медицинских записей с применением МКФ, что позволяет формировать целостную электронную историю восстановления пациента. При необходимости врач может предоставить бумажную выписку из ЕСОЗ.

