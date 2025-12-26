Скільки потрібно заробляти для збереження бронювання у 2026 році – подробиці

З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросте до 8 647 грн, і це вплине на умови бронювання працівників.

Фото: Finteco

Механізм бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні передбачає виконання кількох умов одночасно. Недостатньо лише визнання підприємства критично важливим для економіки чи життєдіяльності населення. Вагому роль відіграють фінансові показники, зокрема рівень заробітної плати як окремого працівника, так і підприємства загалом. Про це розповіли в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

З початку 2026 року зарплатний показник може стати визначальним фактором для збереження або втрати бронювання через зростання мінімальної заробітної плати, яке автоматично підвищує мінімальні фінансові пороги.

Підвищення мінімальної зарплати і його наслідки

Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» передбачено збільшення мінімальної заробітної плати.

Це впливає на вимоги для бронювання працівників. Якщо роботодавець не адаптує рівень оплати праці до нових параметрів, частина заброньованих працівників може втратити цей статус.

Скільки потрібно заробляти для бронювання у 2026 році

Порядок бронювання визначений постановою Кабінету Міністрів України № 76.

Однією з ключових умов є розмір нарахованої заробітної плати конкретному військовозобов’язаному працівнику — не менш ніж 2,5 розміру мінімальної заробітної плати.

У 2025 році мінімальна зарплата становила 8 000 грн, що дозволяло бронювати працівників із доходом від 20 000 грн на місяць.

У 2026 році мінімальна зарплата зросте до 8 647 грн. Відповідно, мінімальний рівень оплати праці для бронювання становитиме 21 617,50 грн на місяць.

Цей поріг обов’язковий для більшості суб’єктів господарювання приватного сектору.

Для кого вимога 2,5 мінімальної зарплати не застосовується

Законодавство передбачає винятки. Правило обов’язкової індивідуальної зарплати на рівні 2,5 мінімальної не поширюється на певні підприємства та організації, визначені постановою № 76.

До них належать:

державні та комунальні підприємства, установи й організації;

господарські товариства, у яких понад 50 % статутного капіталу належить державі або територіальній громаді, а також товариства, контрольовані такими підприємствами;

резиденти правового режиму Дія City;

релігійні організації як юридичні особи;

підприємства — виробники електричної та теплової енергії, якщо їхні генеруючі потужності були пошкоджені або зруйновані внаслідок збройної агресії РФ;

суб’єкти господарювання, які обслуговують об’єкти, включені до секторального переліку критичної інфраструктури систем життєзабезпечення;

працівники операторів газорозподільних систем, задіяні в аварійно-відновлювальних роботах та заходах з безпечної експлуатації газових мереж;

нафтопереробні підприємства з державною часткою понад 25 %, визначені Міністерством енергетики критично важливими;

працівники юридичних осіб, що здійснюють охорону об’єктів паливно-енергетичного комплексу та повністю контролюються державою.

Для цих категорій застосовуються альтернативні підходи до оцінки зарплатних показників.

Середня заробітна плата по підприємству: ще один обов’язковий показник

Окрім індивідуального доходу працівника, порядок бронювання передбачає вимоги до середньої заробітної плати по підприємству.

Для підприємств із переліку винятків середня зарплата за останній календарний місяць має бути не нижчою за середній показник у відповідному регіоні (підтверджується довідкою на підставі даних Держстату).

Для всіх інших роботодавців середня заробітна плата по підприємству повинна бути не меншою за 2,5 мінімальної зарплати по країні, тобто не нижче 21 617,50 грн у 2026 році.

Що це означає для роботодавців і працівників

У 2026 році найбільші ризики втрати бронювання виникають у приватному секторі, де рівень офіційної оплати праці традиційно нижчий.

Для роботодавців це означає необхідність переглянути зарплатну політику та фінансове планування.

Для працівників — стежити за відповідністю свого доходу встановленим вимогам, оскільки від цього залежить збереження статусу заброньованого.

