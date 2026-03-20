  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Участь у конкурсі ВАКС продовжить 22 кандидати: список, хто пройшов перевірку доброчесності

12:14, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До другого етапу кваліфікаційного оцінювання Комісією було допущено 73 кандидати.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України спільно з Громадською радою міжнародних експертів 20 березня оголосила результати спеціальних засідань щодо оцінки кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За підсумками спільного голосування 22 кандидати підтвердили відповідність встановленим законом критеріям, зокрема критерію доброчесності, та продовжать участь у конкурсі.

Хто продовжить участь у конкурсі

До наступного етапу допущено таких кандидатів:

  1. Антипенко Віктор Павлович,
  2. Гуцал Оксана Петрівна,
  3. Діденко Євген Володимирович,
  4. Дорошенко Наталія Олексіївна,
  5. Дудченко Олександр Юрійович,
  6. Коваленко Денис Сергійович,
  7. Корягін Віталій Олексійович,
  8. Кухта Владислав Олександрович,
  9. Мовчан Наталя Володимирівна,
  10. Певна Ольга Сергіївна,
  11. Піка Микола Євгенович,
  12. Ретинська Юлія Ігорівна,
  13. Рубащенко Микола Анатолійович,
  14. Сікора Катерина Олександрівна,
  15. Скрекля Леся Іванівна,
  16. Смаль Інна Анатоліївна,
  17. Танасевич Олена Віталіївна,
  18. Тесленко Ірина Олександрівна,
  19. Троян Тетяна Євгенівна,
  20. Хамходера Олег Петрович,
  21. Чайкін Ігор Борисович,
  22. Яциніна Марта-Марія Сергіївна.

Конкурс на 23 посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати було оголошено 3 червня 2025 року. Загалом заявки подали 205 осіб.

Після складання іспиту до другого етапу кваліфікаційного оцінювання допустили 73 кандидатів. За ініціативою ГРМЕ всі вони пройшли додаткову перевірку на відповідність критеріям доброчесності.

Спеціальні засідання тривали з 16 лютого до 17 березня 2026 року у відкритому режимі. У них взяли участь 69 кандидатів, ще семеро припинили участь у конкурсі добровільно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВККС ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]