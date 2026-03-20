Участь у конкурсі ВАКС продовжить 22 кандидати: список, хто пройшов перевірку доброчесності

До другого етапу кваліфікаційного оцінювання Комісією було допущено 73 кандидати.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України спільно з Громадською радою міжнародних експертів 20 березня оголосила результати спеціальних засідань щодо оцінки кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

За підсумками спільного голосування 22 кандидати підтвердили відповідність встановленим законом критеріям, зокрема критерію доброчесності, та продовжать участь у конкурсі.

Хто продовжить участь у конкурсі

До наступного етапу допущено таких кандидатів:

Антипенко Віктор Павлович, Гуцал Оксана Петрівна, Діденко Євген Володимирович, Дорошенко Наталія Олексіївна, Дудченко Олександр Юрійович, Коваленко Денис Сергійович, Корягін Віталій Олексійович, Кухта Владислав Олександрович, Мовчан Наталя Володимирівна, Певна Ольга Сергіївна, Піка Микола Євгенович, Ретинська Юлія Ігорівна, Рубащенко Микола Анатолійович, Сікора Катерина Олександрівна, Скрекля Леся Іванівна, Смаль Інна Анатоліївна, Танасевич Олена Віталіївна, Тесленко Ірина Олександрівна, Троян Тетяна Євгенівна, Хамходера Олег Петрович, Чайкін Ігор Борисович, Яциніна Марта-Марія Сергіївна.

Конкурс на 23 посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати було оголошено 3 червня 2025 року. Загалом заявки подали 205 осіб.

Після складання іспиту до другого етапу кваліфікаційного оцінювання допустили 73 кандидатів. За ініціативою ГРМЕ всі вони пройшли додаткову перевірку на відповідність критеріям доброчесності.

Спеціальні засідання тривали з 16 лютого до 17 березня 2026 року у відкритому режимі. У них взяли участь 69 кандидатів, ще семеро припинили участь у конкурсі добровільно.

