Участие в конкурсе ВАКС продолжат 22 кандидата: список, кто прошел проверку добропорядочности

Ко второму этапу квалификационного оценивания Комиссией было допущено 73 кандидата.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины совместно с Общественным советом международных экспертов 20 марта объявила результаты специальных заседаний по оценке кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

По итогам совместного голосования 22 кандидата подтвердили соответствие установленным законом критериям, в частности критерию добропорядочности, и продолжат участие в конкурсе.

Кто продолжит участие в конкурсе

К следующему этапу допущены такие кандидаты:

Антипенко Виктор Павлович, Гуцал Оксана Петровна, Диденко Евгений Владимирович, Дорошенко Наталья Алексеевна, Дудченко Александр Юрьевич, Коваленко Денис Сергеевич, Корягин Виталий Алексеевич, Кухта Владислав Александрович, Мовчан Наталья Владимировна, Певна Ольга Сергеевна, Пика Николай Евгеньевич, Ретинская Юлия Игоревна, Рубащенко Николай Анатольевич, Сикора Екатерина Александровна, Скрекля Леся Ивановна, Смаль Инна Анатольевна, Танасевич Елена Витальевна, Тесленко Ирина Александровна, Троян Татьяна Евгеньевна, Хамходера Олег Петрович, Чайкин Игорь Борисович, Яцинина Марта-Мария Сергеевна.

Конкурс на 23 должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты был объявлен 3 июня 2025 года. Всего заявки подали 205 человек.

После сдачи экзамена ко второму этапу квалификационного оценивания допустили 73 кандидатов. По инициативе ГРМЭ все они прошли дополнительную проверку на соответствие критериям добропорядочности.

Специальные заседания проходили с 16 февраля по 17 марта 2026 года в открытом режиме. В них приняли участие 69 кандидатов, еще семеро прекратили участие в конкурсе добровольно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.