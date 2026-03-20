Суддю Дзвениславу Гриньків обрали головою Тисменицького райсуду Івано-Франківської області
21:09, 20 березня 2026
Дзвенислава Гриньків очолила Тисменицький районний суд Івано-Франківської області.
фото: Тисменицький районний суд Івано-Франківської області
У Тисменицькому районному суді Івано-Франківської області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду. Про це повідомили у судовій установі.
За результатами голосування головою суду обрано Дзвениславу Гриньків.
