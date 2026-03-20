Судью Дзвениславу Гринькив избрали председателем Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области
21:09, 20 марта 2026
Дзвенислава Гринькив возглавила Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области.
В Тисменицком районном суде Ивано-Франковской области состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда. Об этом сообщили в судебном учреждении.
По результатам голосования председателем суда избрана Дзвенислава Гринькив.
