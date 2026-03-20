У Кракові пасажир заявив про «ядерну бомбу» в багажі – його зняли з рейсу
У краківському аеропорту імені Івана Павла ІІ під час реєстрації на рейс один із пасажирів заявив, що у його багажі є ядерна бомба. У результаті посадку на літак йому не дозволили. Про це повідомляє TVN24.
Інцидент стався у вівторок вранці. 49-річний чоловік, який планував вилетіти до Валенсії, повідомив працівникам аеропорту про нібито наявність небезпечного предмета у своєму багажі, зазначили у Карпатському відділенні Прикордонної служби.
На повідомлення відреагували відповідно до процедур безпеки. Під час перевірки багажу жодних небезпечних предметів не виявили.
Попри це, пасажира зняли з рейсу та оштрафували.
