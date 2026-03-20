В Кракове пассажир заявил о «ядерной бомбе» в багаже — его сняли с рейса

В краковском аэропорту имени Иоанна Павла II во время регистрации на рейс один из пассажиров заявил, что в его багаже находится ядерная бомба. В результате ему не разрешили сесть на самолет. Об этом сообщает TVN24.

Инцидент произошел во вторник утром. 49-летний мужчина, который планировал вылететь в Валенсию, сообщил сотрудникам аэропорта о якобы наличии опасного предмета в своем багаже, отметили в Карпатском отделении Пограничной службы.

На сообщение отреагировали в соответствии с процедурами безопасности. Во время проверки багажа никаких опасных предметов обнаружено не было.

Несмотря на это, пассажира сняли с рейса и оштрафовали.

