  В Україні

Дербжбюджет у цифрах: скільки грошей за два місяці пішло на зарплати, пенсії та оборону

21:33, 20 березня 2026
Видатки держбюджету за січень–лютий 2026 року перевищили 547 млрд грн – Мінфін.
Дербжбюджет у цифрах: скільки грошей за два місяці пішло на зарплати, пенсії та оборону
За даними місячної звітності Державної казначейської служби України від 13 березня 2026 року, загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету за січень–лютий становила 547,2 млрд грн, що на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише у лютому витрати склали 303,4 млрд грн, повідомляє Мінфін.

На безпеку та оборону спрямовано 327,4 млрд грн, або 59,8% від загальних видатків фонду, зокрема у лютому — 177,8 млрд грн.

Серед інших ключових статей видатків:

  • Оплата праці працівникам бюджетної сфери — 260,5 млрд грн (47,6% видатків), що на 13,5% більше, ніж торік;
  • Соціальне забезпечення — 106,5 млрд грн (19,5%), включно з пенсіями, допомогами, стипендіями та субсидіями;
  • Використання товарів і послуг — 50,6 млрд грн (9,2%), зокрема на підтримку ЗСУ, правоохоронних органів та програму державних гарантій медичного обслуговування;
  • Обслуговування державного боргу — 49,4 млрд грн (9%);
  • Субсидії та поточні трансферти підприємствам — 38,8 млрд грн (7,1%), на закупівлю товарів для потреб ЗСУ та медичні заходи;
  • Трансферти місцевим бюджетам — 36,2 млрд грн (6,6%), що на 43,6% більше, ніж у січні–лютому 2025 року.

