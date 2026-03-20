Дербжбюджет у цифрах: скільки грошей за два місяці пішло на зарплати, пенсії та оборону

Видатки держбюджету за січень–лютий 2026 року перевищили 547 млрд грн – Мінфін.

За даними місячної звітності Державної казначейської служби України від 13 березня 2026 року, загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету за січень–лютий становила 547,2 млрд грн, що на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише у лютому витрати склали 303,4 млрд грн, повідомляє Мінфін.

На безпеку та оборону спрямовано 327,4 млрд грн, або 59,8% від загальних видатків фонду, зокрема у лютому — 177,8 млрд грн.

Серед інших ключових статей видатків:

Оплата праці працівникам бюджетної сфери — 260,5 млрд грн (47,6% видатків), що на 13,5% більше, ніж торік;

Соціальне забезпечення — 106,5 млрд грн (19,5%), включно з пенсіями, допомогами, стипендіями та субсидіями;

Використання товарів і послуг — 50,6 млрд грн (9,2%), зокрема на підтримку ЗСУ, правоохоронних органів та програму державних гарантій медичного обслуговування;

Обслуговування державного боргу — 49,4 млрд грн (9%);

Субсидії та поточні трансферти підприємствам — 38,8 млрд грн (7,1%), на закупівлю товарів для потреб ЗСУ та медичні заходи;

Трансферти місцевим бюджетам — 36,2 млрд грн (6,6%), що на 43,6% більше, ніж у січні–лютому 2025 року.

