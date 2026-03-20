Госбюджет в цифрах: сколько денег за два месяца ушло на зарплаты, пенсии и оборону
21:33, 20 марта 2026
Расходы госбюджета за январь–февраль 2026 года превысили 547 млрд грн – Минфин
По данным месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 13 марта 2026 года, общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета за январь–февраль составила 547,2 млрд грн, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в феврале расходы составили 303,4 млрд грн, сообщает Минфин.
На безопасность и оборону направлено 327,4 млрд грн, или 59,8% от общих расходов фонда, в частности в феврале — 177,8 млрд грн.
Среди других ключевых статей расходов:
- Оплата труда работникам бюджетной сферы — 260,5 млрд грн (47,6% расходов), что на 13,5% больше, чем в прошлом году;
- Социальное обеспечение — 106,5 млрд грн (19,5%), включая пенсии, пособия, стипендии и субсидии;
- Использование товаров и услуг — 50,6 млрд грн (9,2%), в частности на поддержку ВСУ, правоохранительных органов и программу государственных гарантий медицинского обслуживания;
- Обслуживание государственного долга — 49,4 млрд грн (9%);
- Субсидии и текущие трансферты предприятиям — 38,8 млрд грн (7,1%), на закупку товаров для нужд ВСУ и медицинские мероприятия;
- Трансферты местным бюджетам — 36,2 млрд грн (6,6%), что на 43,6% больше, чем в январе–феврале 2025 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.