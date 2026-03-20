  1. В Украине

Госбюджет в цифрах: сколько денег за два месяца ушло на зарплаты, пенсии и оборону

21:33, 20 марта 2026
Расходы госбюджета за январь–февраль 2026 года превысили 547 млрд грн – Минфин
По данным месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 13 марта 2026 года, общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета за январь–февраль составила 547,2 млрд грн, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в феврале расходы составили 303,4 млрд грн, сообщает Минфин.

На безопасность и оборону направлено 327,4 млрд грн, или 59,8% от общих расходов фонда, в частности в феврале — 177,8 млрд грн.

Среди других ключевых статей расходов:

  • Оплата труда работникам бюджетной сферы — 260,5 млрд грн (47,6% расходов), что на 13,5% больше, чем в прошлом году;
  • Социальное обеспечение — 106,5 млрд грн (19,5%), включая пенсии, пособия, стипендии и субсидии;
  • Использование товаров и услуг — 50,6 млрд грн (9,2%), в частности на поддержку ВСУ, правоохранительных органов и программу государственных гарантий медицинского обслуживания;
  • Обслуживание государственного долга — 49,4 млрд грн (9%);
  • Субсидии и текущие трансферты предприятиям — 38,8 млрд грн (7,1%), на закупку товаров для нужд ВСУ и медицинские мероприятия;
  • Трансферты местным бюджетам — 36,2 млрд грн (6,6%), что на 43,6% больше, чем в январе–феврале 2025 года.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Адвокатов ждут изменения — в Минюсте начали работу над новыми законами

В Минюсте состоялось первое заседание Рабочей группы по реформированию адвокатуры, которая будет готовить изменения в законодательство об адвокатуре.

Процессуальные пробелы в новой процедуре взысканий для КСУ рискуют превратить реформу в инструмент давления

В рамках выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права Украина реформирует систему дисциплинарной ответственности судей КСУ: ключевые положения законопроекта и замечания парламентской исследовательской группы.

ФОП будут автоматически регистрировать плательщиками НДС, а онлайн-доход ограничат 2 тысячами евро — Минфин

Минфин опубликовал новые налоговые инициативы: «Судебно-юридическая газета» разобралась, что предлагают ввести для бизнеса и граждан.

МКАС без статуса юрлица: Комитет пересмотрел правки к закону о международном арбитраже

Несмотря на отказ от предоставления МКАС статуса юридического лица, законопроект расширяет возможности для рынков капитала и защиты инвестиций.

Минсоцполитики предлагает лишать родительских прав временно

Министерство социальной политики подготовило законопроект, вводящий в Семейный кодекс и ГПК временное лишение родительских прав.

