Госбюджет в цифрах: сколько денег за два месяца ушло на зарплаты, пенсии и оборону

Расходы госбюджета за январь–февраль 2026 года превысили 547 млрд грн – Минфин

По данным месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 13 марта 2026 года, общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета за январь–февраль составила 547,2 млрд грн, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в феврале расходы составили 303,4 млрд грн, сообщает Минфин.

На безопасность и оборону направлено 327,4 млрд грн, или 59,8% от общих расходов фонда, в частности в феврале — 177,8 млрд грн.

Среди других ключевых статей расходов:

Оплата труда работникам бюджетной сферы — 260,5 млрд грн (47,6% расходов), что на 13,5% больше, чем в прошлом году;

Социальное обеспечение — 106,5 млрд грн (19,5%), включая пенсии, пособия, стипендии и субсидии;

Использование товаров и услуг — 50,6 млрд грн (9,2%), в частности на поддержку ВСУ, правоохранительных органов и программу государственных гарантий медицинского обслуживания;

Обслуживание государственного долга — 49,4 млрд грн (9%);

Субсидии и текущие трансферты предприятиям — 38,8 млрд грн (7,1%), на закупку товаров для нужд ВСУ и медицинские мероприятия;

Трансферты местным бюджетам — 36,2 млрд грн (6,6%), что на 43,6% больше, чем в январе–феврале 2025 года.

