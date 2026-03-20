Працевлаштування з бронюванням за хабарі в «Голосіїво-будінвест» – експосадовцю повідомлено про підозру

За даними слідства, колишній в.о. директора обіцяв за 17 500 доларів працевлаштувати військовозобов’язаного на комунальне підприємство та забезпечити бронювання під час мобілізації.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За процесуального керівництва Голосіївська окружна прокуратура колишньому виконувачу обов’язків директора КП «Голосіїво-будінвест» повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний, хоча вже не був працівником підприємства, використав зв’язки з колишніми колегами, щоб запропонувати військовозобов’язаному чоловіку працевлаштування на підприємство з подальшим оформленням бронювання від призову. За свої «послуги» він вимагав 17 500 доларів.

Спочатку підозрюваний отримав 2000 доларів, а під час передачі другої частини коштів у сумі 15 500 доларів його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.