  1. В Україні

Працевлаштування з бронюванням за хабарі в «Голосіїво-будінвест» – експосадовцю повідомлено про підозру

21:18, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними слідства, колишній в.о. директора обіцяв за 17 500 доларів працевлаштувати військовозобов’язаного на комунальне підприємство та забезпечити бронювання під час мобілізації.
Працевлаштування з бронюванням за хабарі в «Голосіїво-будінвест» – експосадовцю повідомлено про підозру
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За процесуального керівництва Голосіївська окружна прокуратура колишньому виконувачу обов’язків директора КП «Голосіїво-будінвест» повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, підозрюваний, хоча вже не був працівником підприємства, використав зв’язки з колишніми колегами, щоб запропонувати військовозобов’язаному чоловіку працевлаштування на підприємство з подальшим оформленням бронювання від призову. За свої «послуги» він вимагав 17 500 доларів.

Спочатку підозрюваний отримав 2000 доларів, а під час передачі другої частини коштів у сумі 15 500 доларів його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Київ підозрюваний бронювання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На адвокатів чекають зміни — у Мін’юсті запустили роботу над новими законами

У Мін’юсті відбулося перше засідання Робочої групи з реформування адвокатури, яка готуватиме зміни до законодавства про адвокатуру.

Процесуальні прогалини у новій процедурі стягнень для КСУ ризикують перетворити реформу на інструмент тиску

У межах виконання Дорожньої карти з питань верховенства права Україна реформує систему дисциплінарної відповідальності суддів КСУ: ключові положення законопроєкту та зауваження парламентської дослідницької групи.

ФОПів автоматично реєструватимуть платниками ПДВ, а онлайн-дохід обмежать 2 тисячами євро — Мінфін

Мінфін оприлюднив нові податкові ініціативи: Судово-юридична газета розібралася, що пропонують запровадити для бізнесу та громадян.

МКАС без статусу юрособи: Комітет переглянув правки до закону про міжнародний арбітраж

Попри відмову від надання МКАС статусу юридичної особи, законопроєкт розширює можливості для ринків капіталу та захисту інвестицій

Мінсоцполітики пропонує позбавляти батьківських прав тимчасово

Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, що запроваджує у Сімейний кодекс та ЦПК тимчасове позбавлення батьківських прав.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]