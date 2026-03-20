Трудоустройство с бронированием за взятку в «Голосиво-будинвест» — бывшему чиновнику сообщено о подозрении

21:18, 20 марта 2026
По данным следствия, бывший и.о. директора обещал за 17 500 долларов трудоустроить военнообязанного на коммунальное предприятие и обеспечить бронирование при мобилизации.
Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры бывшему исполняющему обязанности директора КП «Голосиево-будинвест» сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций местного самоуправления (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) . Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый, хотя уже не был сотрудником предприятия, использовал связи с бывшими коллегами, чтобы предложить военнообязанному мужчине трудоустройство на предприятие с последующим оформлением отсрочки от призыва. За свои «услуги» он требовал 17 500 долларов.

Сначала подозреваемый получил 2000 долларов, а во время передачи второй части средств в сумме 15 500 долларов его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

прокуратура взятка Киев подозреваемый бронирование

