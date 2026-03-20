У США схвалили дизайн золотої пам’ятної монети з портретом Трампа до 250-річчя незалежності

Комісія з образотворчих мистецтв одноголосно підтримала дизайн монети, випуск якої планують обмеженим тиражем.

Фото: Guardian

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сполучених Штатах комісія з образотворчих мистецтв схвалила дизайн золотої пам’ятної монети із зображенням президента Дональд Трамп. Монета присвячена 250-річчю незалежності США, яке відзначатиметься 4 липня, пише Guardian.

Рішення щодо дизайну члени комісії, які є прихильниками Трампа, ухвалили одноголосно. Розмір і номінал монети поки ще обговорюються.

Скарбник США Брендон Біч заявив, що монети мають уособлювати «незламний дух країни й демократії», а портрет чинного президента є символічним зображенням для аверсу таких монет.

Хоча федеральний закон забороняє зображення живих президентів на американській валюті, Меган Салліван, в. о. керівника відділу управління дизайном Монетного двору, зазначила, що випуск монети можливий за повноваженнями міністра фінансів Скотта Бессента.

Монету планують випустити «дуже обмеженим тиражем», точна кількість ще невідома. Деякі члени комісії виступають за максимальний розмір монети, посилаючись на «прихильність Трампа до великих речей».

«Я думаю, що більша — то краще. Найбільша з тих, що є в обігу, на мою думку, буде йому до вподоби», — сказала членкиня комісії Чемберлен Гарріс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.