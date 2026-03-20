  В мире

В США одобрили дизайн золотой памятной монеты с портретом Трампа к 250-летию независимости

21:00, 20 марта 2026
Комиссия по изобразительным искусствам единогласно поддержала дизайн монеты, выпуск которой планируется ограниченным тиражом.
Фото: Guardian
В Соединенных Штатах комиссия по изобразительным искусствам одобрила дизайн золотой памятной монеты с изображением президента Дональда Трампа. Монета посвящена 250-летию независимости США, которое будет отмечаться 4 июля, пишет Guardian.

Решение о дизайне члены комиссии, являющиеся сторонниками Трампа, приняли единогласно. Размер и номинал монеты пока еще обсуждаются.

Казначей США Брендон Бич заявил, что монеты должны олицетворять «несокрушимый дух страны и демократии», а портрет действующего президента является символическим изображением для аверса таких монет.

Хотя федеральный закон запрещает изображение живых президентов на американской валюте, Меган Салливан, и. о. руководителя отдела управления дизайном Монетного двора, отметила, что выпуск монеты возможен по полномочиям министра финансов Скотта Бессента.

Монету планируют выпустить «очень ограниченным тиражом», точное количество пока неизвестно. Некоторые члены комиссии выступают за максимальный размер монеты, ссылаясь на «приверженность Трампа большим вещам».

«Я думаю, что чем больше — тем лучше. Самая крупная из тех, что находятся в обращении, на мой взгляд, ему понравится», — сказала член комиссии Чемберлен Харрис.

