Сколько нужно зарабатывать для сохранения бронирования в 2026 году – подробности

С 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет до 8 647 грн, и это повлияет на условия бронирования работников.

Механизм бронирования военнообязанных работников в Украине предусматривает выполнение нескольких условий одновременно. Недостаточно только признания предприятия критически важным для экономики или жизнедеятельности населения. Важную роль играют финансовые показатели, в частности уровень заработной платы как отдельного работника, так и предприятия в целом. Об этом рассказали в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

С начала 2026 года зарплатный показатель может стать определяющим фактором для сохранения или потери бронирования из-за роста минимальной заработной платы, который автоматически повышает минимальные финансовые пороги.

Повышение минимальной зарплаты и его последствия

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» предусмотрено увеличение минимальной заработной платы.

Это влияет на требования для бронирования работников. Если работодатель не адаптирует уровень оплаты труда к новым параметрам, часть забронированных работников может потерять этот статус.

Сколько нужно зарабатывать для бронирования в 2026 году

Порядок бронирования определен постановлением Кабинета Министров Украины № 76.

Одним из ключевых условий является размер начисленной заработной платы конкретному военнообязанному работнику — не менее 2,5 размера минимальной заработной платы.

В 2025 году минимальная зарплата составляла 8 000 грн, что позволяло бронировать работников с доходом от 20 000 грн в месяц.

В 2026 году минимальная зарплата вырастет до 8 647 грн. Соответственно, минимальный уровень оплаты труда для бронирования составит 21 617,50 грн в месяц.

Этот порог обязателен для большинства субъектов хозяйствования частного сектора.

Для кого требование 2,5 минимальной зарплаты не применяется

Законодательство предусматривает исключения. Правило обязательной индивидуальной зарплаты на уровне 2,5 минимальной не распространяется на определенные предприятия и организации, определенные постановлением № 76.

К ним относятся:

государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации;

хозяйственные общества, в которых более 50 % уставного капитала принадлежит государству или территориальной общине, а также общества, контролируемые такими предприятиями;

резиденты правового режима Дія City;

религиозные организации как юридические лица;

предприятия — производители электрической и тепловой энергии, если их генерирующие мощности были повреждены или разрушены в результате вооруженной агрессии РФ;

субъекты хозяйствования, обслуживающие объекты, включенные в секторальный перечень критической инфраструктуры систем жизнеобеспечения;

работники операторов газораспределительных систем, задействованные в аварийно-восстановительных работах и мероприятиях по безопасной эксплуатации газовых сетей;

нефтеперерабатывающие предприятия с государственной долей более 25 %, определенные Министерством энергетики как критически важные;

работники юридических лиц, осуществляющих охрану объектов топливно-энергетического комплекса и полностью контролируемых государством.

Для этих категорий применяются альтернативные подходы к оценке зарплатных показателей.

Средняя заработная плата по предприятию: еще один обязательный показатель

Кроме индивидуального дохода работника, порядок бронирования предусматривает требования к средней заработной плате по предприятию.

Для предприятий из перечня исключений средняя зарплата за последний календарный месяц должна быть не ниже среднего показателя в соответствующем регионе (подтверждается справкой на основании данных Госстата).

Для всех остальных работодателей средняя заработная плата по предприятию должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты по стране, то есть не ниже 21 617,50 грн в 2026 году.

Что это означает для работодателей и работников

В 2026 году наибольшие риски потери бронирования возникают в частном секторе, где уровень официальной оплаты труда традиционно ниже.

Для работодателей это означает необходимость пересмотреть зарплатную политику и финансовое планирование.

Для работников — следить за соответствием своего дохода установленным требованиям, поскольку от этого зависит сохранение статуса забронированного.

