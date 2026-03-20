Страхові компанії можуть відмовляти у виплатах водіям без посвідчення — суд у США

Суд визнав, що виключення з полісів щодо водіїв без ліцензії не суперечать державній політиці.

У США апеляційний суд штату Арканзас постановив, що страхові компанії можуть законно відмовляти у страхових виплатах водіям без посвідчення на підставі чітко прописаних виключень у полісах, пише Insurancebusinessmag.

Рішення, ухвалене 18 березня 2026 року, стало першим випадком, коли апеляційний суд Арканзасу безпосередньо розглянув питання, чи порушує державну політику виключення з автострахування для водіїв без ліцензії. Суд дійшов висновку, що не порушує.

Справу було порушено після дорожньо-транспортної пригоди у грудні 2022 року. Страхова компанія Trexis Insurance видала поліс автострахування Артуро Мартінесу-Араухо, який містив положення про виключення відповідальності, якщо транспортним засобом керує особа без чинного водійського посвідчення, якщо така особа не була зазначена в полісі до аварії. Мартінес-Араухо дозволив Джуліану Трехо керувати своїм автомобілем. Трехо не мав водійського посвідчення і потрапив у ДТП з Марко Сото-Абаркою.

Сото-Абарка подав позов проти Трехо до окружного суду округу Вашингтон, а страхова компанія спочатку подала відповідь від імені Трехо. Проте згодом страховик звернувся до суду з вимогою встановити, що він не зобов’язаний ані захищати Трехо, ані покривати збитки, посилаючись на виключення для водіїв без ліцензії. Суд першої інстанції погодився з цим і у вересні 2024 року виніс рішення на користь страховика у порядку спрощеного провадження.

В апеляції Сото-Абарка стверджував, що законодавство Арканзасу вимагає, щоб автострахування поширювалося на будь-яку особу, яка керує транспортним засобом з дозволу власника, а відмова у покритті для водія без ліцензії суперечить меті обов’язкового страхування — захисту потерпілих у ДТП. Він також посилався на рішення судів штату Луїзіана, які підтримують таку позицію.

Однак апеляційний суд ці аргументи не прийняв. Він зазначив, що в Луїзіані існує спеціальний закон, який прямо визначає, що метою страхових полісів є захист усіх застрахованих осіб, включно з тими, хто користується транспортом з дозволу. У Арканзасі такого закону немає. Натомість у законодавстві штату прямо зазначено, що вимоги щодо обов’язкового страхування не впливають на чинність виключень, винятків чи обмежень у страхових полісах.

Суд також послався на рішення Верховного суду Арканзасу 2008 року у справі Southern Farm Bureau Casualty Insurance Co. v. Easter, де було підтверджено законність виключення страхового покриття для водія, який тікав від арешту. Тоді суд зазначив, що закон про обов’язкове страхування встановлює мінімальні обсяги покриття, але не вимагає, щоб кожен поліс охоплював усі можливі випадки. Такий самий підхід застосовано і в цій справі.

Апеляційний суд визнав, що положення про поширення страхового покриття на осіб, які користуються автомобілем з дозволу власника, служать суспільному інтересу, оскільки допомагають гарантувати відшкодування потерпілим. Водночас суд підкреслив, що такі положення діють у межах умов конкретного договору. Якщо законодавець прямо не заборонив певне виключення, суди не можуть визнавати його недійсним лише з міркувань публічної політики.

Апеляційний суд намагався передати справу на розгляд Верховного суду Арканзасу, однак у лютому 2026 року в цьому було відмовлено.

Для страхових компаній це рішення підтверджує можливість застосування виключень щодо водіїв без ліцензії в автострахуванні, принаймні у штатах, де такі обмеження прямо не заборонені законом. Воно також підкреслює важливість чіткого та однозначного формулювання умов виключень, що суд визнав усталеною практикою, зокрема з урахуванням рішення 2023 року щодо аналогічних положень у полісах Trexis.

