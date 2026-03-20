Страховые компании могут отказывать в выплатах водителям без удостоверения — суд в США

Суд признал, что исключения из полисов в отношении водителей без лицензии не противоречат государственной политике

В США апелляционный суд штата Арканзас постановил, что страховые компании могут законно отказывать в страховых выплатах водителям без удостоверения на основании четко прописанных исключений в полисах, пишет Insurancebusinessmag.

Решение, принятое 18 марта 2026 года, стало первым случаем, когда апелляционный суд Арканзаса непосредственно рассмотрел вопрос, нарушает ли государственную политику исключение из автострахования для водителей без лицензии. Суд пришел к выводу, что не нарушает.

Дело было возбуждено после дорожно-транспортного происшествия в декабре 2022 года. Страховая компания Trexis Insurance выдала полис автострахования Артуро Мартинесу-Араухо, который содержал положение об исключении ответственности, если транспортным средством управляет лицо без действующего водительского удостоверения, если такое лицо не было указано в полисе до аварии. Мартинес-Араухо разрешил Джулиану Трехо управлять своим автомобилем. Трехо не имел водительского удостоверения и попал в ДТП с Марко Сото-Абаркой.

Сото-Абарка подал иск против Трехо в окружной суд округа Вашингтон, а страховая компания сначала подала ответ от имени Трехо. Однако впоследствии страховщик обратился в суд с требованием установить, что он не обязан ни защищать Трехо, ни покрывать убытки, ссылаясь на исключение для водителей без лицензии. Суд первой инстанции согласился с этим и в сентябре 2024 года вынес решение в пользу страховщика в порядке упрощенного производства.

В апелляции Сото-Абарка утверждал, что законодательство Арканзаса требует, чтобы автострахование распространялось на любое лицо, управляющее транспортным средством с разрешения владельца, а отказ в покрытии для водителя без лицензии противоречит цели обязательного страхования — защите пострадавших в ДТП. Он также ссылался на решения судов штата Луизиана, которые поддерживают такую позицию.

Однако апелляционный суд эти аргументы не принял. Он отметил, что в Луизиане существует специальный закон, который прямо определяет, что целью страховых полисов является защита всех застрахованных лиц, включая тех, кто пользуется транспортом с разрешения. В Арканзасе такого закона нет. Вместо этого в законодательстве штата прямо указано, что требования об обязательном страховании не влияют на действительность исключений, ограничений или условий в страховых полисах.

Суд также сослался на решение Верховного суда Арканзаса 2008 года по делу Southern Farm Bureau Casualty Insurance Co. v. Easter, где была подтверждена законность исключения страхового покрытия для водителя, который скрывался от ареста. Тогда суд отметил, что закон об обязательном страховании устанавливает минимальные объемы покрытия, но не требует, чтобы каждый полис охватывал все возможные случаи. Такой же подход применен и в данном деле.

Апелляционный суд признал, что положения о распространении страхового покрытия на лиц, пользующихся автомобилем с разрешения владельца, служат общественным интересам, поскольку помогают гарантировать возмещение пострадавшим. В то же время суд подчеркнул, что такие положения действуют в рамках условий конкретного договора. Если законодатель прямо не запретил определенное исключение, суды не могут признавать его недействительным лишь из соображений публичной политики.

Апелляционный суд пытался передать дело на рассмотрение Верховного суда Арканзаса, однако в феврале 2026 года в этом было отказано.

Для страховых компаний это решение подтверждает возможность применения исключений в отношении водителей без лицензии в автостраховании, по крайней мере в штатах, где такие ограничения прямо не запрещены законом. Оно также подчеркивает важность четкого и однозначного формулирования условий исключений, что суд признал устоявшейся практикой, в частности с учетом решения 2023 года относительно аналогичных положений в полисах Trexis.

