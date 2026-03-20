На кордоні з Польщею запрацювали ШІ-сканери

Чотири нові мобільні скануючі системи просвічують транспорт.

Фото: customs.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чотири мобільні скануючі системи американської компанії Varex Imaging вже доставлені до України та працюють у пунктах пропуску в тестовому режимі, повідомляє Державна митна служба України.

Обладнання забезпечує додаткові можливості для виявлення прихованих товарів та сприяє протидії митним правопорушенням. Сканери оснащені програмним забезпеченням із використанням штучного інтелекту, що автоматично аналізує зображення, виявляє потенційні ризики та аномалії, мінімізуючи вплив людського фактору і підвищуючи точність митного контролю.

Системи універсальні та здатні ефективно сканувати вантажні транспортні засоби, легкові автомобілі та мікроавтобуси, що дозволяє гнучко застосовувати їх залежно від транспортного потоку. Наразі обладнання встановлено на стратегічно важливих ділянках українсько-польського кордону: у пунктах пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Краківець». Після завершення реконструкції пункту «Шегині» сканер буде введений і там.

Постачання систем відбулося в межах Договору між урядами України та Польщі про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги. Використання мобільних сканерів дозволить прискорити процедури митного контролю та оформлення, скоротити час перевірки транспортних засобів і підвищити пропускну спроможність пунктів пропуску, особливо в періоди підвищеного навантаження. Обладнання Varex Imaging застосовується більш ніж у 150 країнах світу і відзначається високою надійністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.