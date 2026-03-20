На границе с Польшей заработали ИИ-сканеры

Четыре новые мобильные сканирующие системы просвечивают транспорт.

Фото: customs.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Четыре мобильные сканирующие системы американской компании Varex Imaging уже доставлены в Украину и работают в пунктах пропуска в тестовом режиме, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Оборудование обеспечивает дополнительные возможности для выявления скрытых товаров и способствует противодействию таможенным правонарушениям. Сканеры оснащены программным обеспечением с использованием искусственного интеллекта, которое автоматически анализирует изображения, выявляет потенциальные риски и аномалии, минимизируя влияние человеческого фактора и повышая точность таможенного контроля.

Системы универсальны и способны эффективно сканировать грузовые транспортные средства, легковые автомобили и микроавтобусы, что позволяет гибко применять их в зависимости от транспортного потока. В настоящее время оборудование установлено на стратегически важных участках украинско-польской границы: в пунктах пропуска «Ягодин», «Рава-Русская» и «Краковец». После завершения реконструкции пункта «Шегини» сканер будет введен и там.

Поставка систем состоялась в рамках Соглашения между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи. Использование мобильных сканеров позволит ускорить процедуры таможенного контроля и оформления, сократить время проверки транспортных средств и повысить пропускную способность пунктов пропуска, особенно в периоды повышенной нагрузки. Оборудование Varex Imaging применяется более чем в 150 странах мира и отличается высокой надежностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.