  В Украине

На границе с Польшей заработали ИИ-сканеры

21:56, 20 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Четыре новые мобильные сканирующие системы просвечивают транспорт.
На границе с Польшей заработали ИИ-сканеры
Фото: customs.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Четыре мобильные сканирующие системы американской компании Varex Imaging уже доставлены в Украину и работают в пунктах пропуска в тестовом режиме, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Оборудование обеспечивает дополнительные возможности для выявления скрытых товаров и способствует противодействию таможенным правонарушениям. Сканеры оснащены программным обеспечением с использованием искусственного интеллекта, которое автоматически анализирует изображения, выявляет потенциальные риски и аномалии, минимизируя влияние человеческого фактора и повышая точность таможенного контроля.

Системы универсальны и способны эффективно сканировать грузовые транспортные средства, легковые автомобили и микроавтобусы, что позволяет гибко применять их в зависимости от транспортного потока. В настоящее время оборудование установлено на стратегически важных участках украинско-польской границы: в пунктах пропуска «Ягодин», «Рава-Русская» и «Краковец». После завершения реконструкции пункта «Шегини» сканер будет введен и там.

Поставка систем состоялась в рамках Соглашения между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи. Использование мобильных сканеров позволит ускорить процедуры таможенного контроля и оформления, сократить время проверки транспортных средств и повысить пропускную способность пунктов пропуска, особенно в периоды повышенной нагрузки. Оборудование Varex Imaging применяется более чем в 150 странах мира и отличается высокой надежностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша таможня граница

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]