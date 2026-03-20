Посередники у працевлаштуванні-2026: що слід знати про обов’язки і відповідальність

Суб’єкти господарювання зобов’язані налагоджувати взаємодію зі службою зайнятості, а також співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями, профспілками, об’єднаннями роботодавців та їхніми асоціаціями.

Посадовці відділу з питань праці південного регіону управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області пояснили, що потрібно знати посередникам у працевлаштуванні у 2026 році.

Насамперед нагадали, що, згідно з Законом України «Про зайнятість населення», суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, вважається юридична особа, зареєстрована у встановленому законодавством порядку, незалежно від форми власності чи виду діяльності, а також фізична особа-підприємець, які здійснюють діяльність з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за її межами відповідно до вимог чинного законодавства.

Окрема увага була приділена необхідності правильного визначення виду економічної діяльності. Зокрема, для суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні або здійснюють найм працівників для їх подальшої роботи в інших роботодавців, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців мають бути зазначені відповідні коди КВЕД, згідно з Класифікатором видів економічної діяльності.

Під час спілкування з роботодавцем, який провадить діяльність у сфері тимчасового працевлаштування, інспектори праці наголосили, що під час добору працівників посередники зобов’язані надавати громадянам повну та достовірну інформацію про наявні вакансії. Зокрема, йдеться про вимоги роботодавця до кваліфікації та досвіду роботи, умови й характер праці, а також рівень її оплати.

Крім того, суб’єкти господарювання повинні взаємодіяти з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями, профспілками, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями. Також вони зобов’язані подавати інформацію про кількість осіб, працевлаштованих за їх сприянням.