Посредники в трудоустройстве-2026: что нужно знать об обязанностях и ответственности

Субъекты хозяйствования обязаны налаживать взаимодействие со службой занятости, а также сотрудничать с предприятиями, учреждениями, организациями, профсоюзами, объединениями работодателей и их ассоциациями.

Должностные лица отдела по вопросам труда южного региона управления инспекционной деятельности в Днепропетровской области разъяснили, что необходимо знать посредникам в трудоустройстве в 2026 году.

Прежде всего напомнили, что в соответствии с Законом Украины «О занятости населения» субъектом хозяйствования, предоставляющим услуги по посредничеству в трудоустройстве, считается юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством порядке, независимо от формы собственности или вида деятельности, а также физическое лицо-предприниматель, которые осуществляют деятельность по посредничеству в трудоустройстве в Украине или за её пределами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Отдельное внимание было уделено необходимости правильного определения вида экономической деятельности. В частности, для субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по посредничеству в трудоустройстве или осуществляющих наём работников для их последующей работы у других работодателей, в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей должны быть указаны соответствующие коды КВЭД согласно Классификатору видов экономической деятельности.

В ходе общения с работодателем, осуществляющим деятельность в сфере временного трудоустройства, инспекторы труда подчеркнули, что при подборе работников посредники обязаны предоставлять гражданам полную и достоверную информацию о имеющихся вакансиях. В частности, речь идёт о требованиях работодателя к квалификации и опыту работы, условиях и характере труда, а также уровне его оплаты.

Кроме того, субъекты хозяйствования должны взаимодействовать с территориальными органами центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, сотрудничать с предприятиями, учреждениями, организациями, профсоюзами, организациями работодателей и их объединениями. Также они обязаны подавать информацию о количестве лиц, трудоустроенных при их содействии.

