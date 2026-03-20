  1. В Украине

Посредники в трудоустройстве-2026: что нужно знать об обязанностях и ответственности

23:30, 20 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Субъекты хозяйствования обязаны налаживать взаимодействие со службой занятости, а также сотрудничать с предприятиями, учреждениями, организациями, профсоюзами, объединениями работодателей и их ассоциациями.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Должностные лица отдела по вопросам труда южного региона управления инспекционной деятельности в Днепропетровской области разъяснили, что необходимо знать посредникам в трудоустройстве в 2026 году.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Прежде всего напомнили, что в соответствии с Законом Украины «О занятости населения» субъектом хозяйствования, предоставляющим услуги по посредничеству в трудоустройстве, считается юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством порядке, независимо от формы собственности или вида деятельности, а также физическое лицо-предприниматель, которые осуществляют деятельность по посредничеству в трудоустройстве в Украине или за её пределами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Отдельное внимание было уделено необходимости правильного определения вида экономической деятельности. В частности, для субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по посредничеству в трудоустройстве или осуществляющих наём работников для их последующей работы у других работодателей, в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей должны быть указаны соответствующие коды КВЭД согласно Классификатору видов экономической деятельности.

В ходе общения с работодателем, осуществляющим деятельность в сфере временного трудоустройства, инспекторы труда подчеркнули, что при подборе работников посредники обязаны предоставлять гражданам полную и достоверную информацию о имеющихся вакансиях. В частности, речь идёт о требованиях работодателя к квалификации и опыту работы, условиях и характере труда, а также уровне его оплаты.

Кроме того, субъекты хозяйствования должны взаимодействовать с территориальными органами центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, сотрудничать с предприятиями, учреждениями, организациями, профсоюзами, организациями работодателей и их объединениями. Также они обязаны подавать информацию о количестве лиц, трудоустроенных при их содействии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Адвокатов ждут изменения — в Минюсте начали работу над новыми законами

В Минюсте состоялось первое заседание Рабочей группы по реформированию адвокатуры, которая будет готовить изменения в законодательство об адвокатуре.

Процессуальные пробелы в новой процедуре взысканий для КСУ рискуют превратить реформу в инструмент давления

В рамках выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права Украина реформирует систему дисциплинарной ответственности судей КСУ: ключевые положения законопроекта и замечания парламентской исследовательской группы.

ФОП будут автоматически регистрировать плательщиками НДС, а онлайн-доход ограничат 2 тысячами евро — Минфин

Минфин опубликовал новые налоговые инициативы: «Судебно-юридическая газета» разобралась, что предлагают ввести для бизнеса и граждан.

МКАС без статуса юрлица: Комитет пересмотрел правки к закону о международном арбитраже

Несмотря на отказ от предоставления МКАС статуса юридического лица, законопроект расширяет возможности для рынков капитала и защиты инвестиций.

Минсоцполитики предлагает лишать родительских прав временно

Министерство социальной политики подготовило законопроект, вводящий в Семейный кодекс и ГПК временное лишение родительских прав.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]