Податкова знижка – на чому можна заощадити, задекларувавши доходи
Податкова знижка дозволяє резидентам України, які отримують офіційну заробітну плату, повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Суть знижки – можливість зменшити річний оподатковуваний дохід на суму витрат, понесених на певні товари, роботи чи послуги в Україні. Про це розповіли в пресслужбі Державної податкової служби України.
Що можна включити до податкової знижки:
- Освіта: оплата навчання у дитячих садках, школах, ПТНЗ та вищих навчальних закладах для себе або родичів першого ступеня споріднення.
- Житло: сплата відсотків за іпотечним кредитом.
- Медичні послуги: зокрема витрати на допоміжні репродуктивні технології.
- Страхування: внески за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення.
- Благодійність: пожертви неприбутковим організаціям у межах 4 % від річного оподатковуваного доходу.
Необхідні документи для знижки:
- Квитанції, фіскальні чи товарні чеки.
- Договори з надавачами послуг.
- Прибуткові касові ордери.
У документах обов’язково має бути зазначена вартість товарів або послуг та дата їх придбання чи надання.
Як подати декларацію для отримання знижки:
- Подати річну декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня року, що настає за звітним, із зазначенням підстав та сум витрат.
- Додати копії підтвердних документів, оригінали зберігати протягом усього строку позовної давності.
- Загальна сума знижки не може перевищувати річний дохід у вигляді заробітної плати.
- Для окремих витрат діють спеціальні обмеження, встановлені законодавством.
Важливо: право на податкову знижку діє лише протягом одного року. Невикористане право не переноситься на наступні податкові роки.
