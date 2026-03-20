Податкова знижка – на чому можна заощадити, задекларувавши доходи

Податкова знижка дозволяє резидентам України, які отримують офіційну заробітну плату, повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Суть знижки – можливість зменшити річний оподатковуваний дохід на суму витрат, понесених на певні товари, роботи чи послуги в Україні. Про це розповіли в пресслужбі Державної податкової служби України.

Що можна включити до податкової знижки:

Освіта: оплата навчання у дитячих садках, школах, ПТНЗ та вищих навчальних закладах для себе або родичів першого ступеня споріднення.

Житло: сплата відсотків за іпотечним кредитом.

Медичні послуги: зокрема витрати на допоміжні репродуктивні технології.

Страхування: внески за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення.

Благодійність: пожертви неприбутковим організаціям у межах 4 % від річного оподатковуваного доходу.

Необхідні документи для знижки:

Квитанції, фіскальні чи товарні чеки.

Договори з надавачами послуг.

Прибуткові касові ордери.

У документах обов’язково має бути зазначена вартість товарів або послуг та дата їх придбання чи надання.

Як подати декларацію для отримання знижки:

Подати річну декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня року, що настає за звітним, із зазначенням підстав та сум витрат.

Додати копії підтвердних документів, оригінали зберігати протягом усього строку позовної давності.

Загальна сума знижки не може перевищувати річний дохід у вигляді заробітної плати.

Для окремих витрат діють спеціальні обмеження, встановлені законодавством.

Важливо: право на податкову знижку діє лише протягом одного року. Невикористане право не переноситься на наступні податкові роки.

