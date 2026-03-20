  В Украине

Налоговая скидка – на чем можно сэкономить, задекларировав доходы

21:54, 20 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Официально трудоустроенные граждане могут уменьшить годовой налогооблагаемый доход за счет расходов на обучение, медицину, жилье и благотворительность.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая скидка позволяет резидентам Украины, получающим официальную заработную плату, вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Суть скидки – возможность уменьшить годовой налогооблагаемый доход на сумму расходов, понесенных на определенные товары, работы или услуги в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что можно включить в налоговую скидку:

  • Образование: оплата обучения в детских садах, школах, профессионально-технических училищах и высших учебных заведениях для себя или родственников первой степени родства.
  • Жилье: уплата процентов по ипотечному кредиту.
  • Медицинские услуги: в частности, расходы на вспомогательные репродуктивные технологии.
  • Страхование: взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения.
  • Благотворительность: пожертвования некоммерческим организациям в пределах 4 % от годового налогооблагаемого дохода.

Необходимые документы для получения скидки:

  • Квитанции, фискальные или товарные чеки.
  • Договоры с поставщиками услуг.
  • Приходные кассовые ордера.

В документах обязательно должна быть указана стоимость товаров или услуг и дата их приобретения или предоставления.

Как подать декларацию для получения скидки:

  • Подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным, с указанием оснований и сумм расходов.
  • Приложить копии подтверждающих документов, оригиналы хранить в течение всего срока исковой давности.
  • Общая сумма скидки не может превышать годовой доход в виде заработной платы.
  • В отношении отдельных расходов действуют специальные ограничения, установленные законодательством.

Важно: право на налоговую скидку действует только в течение одного года. Неиспользованное право не переносится на последующие налоговые годы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация налоговая ГНС

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]