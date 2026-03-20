Налоговая скидка – на чем можно сэкономить, задекларировав доходы
Налоговая скидка позволяет резидентам Украины, получающим официальную заработную плату, вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Суть скидки – возможность уменьшить годовой налогооблагаемый доход на сумму расходов, понесенных на определенные товары, работы или услуги в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.
Что можно включить в налоговую скидку:
- Образование: оплата обучения в детских садах, школах, профессионально-технических училищах и высших учебных заведениях для себя или родственников первой степени родства.
- Жилье: уплата процентов по ипотечному кредиту.
- Медицинские услуги: в частности, расходы на вспомогательные репродуктивные технологии.
- Страхование: взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения.
- Благотворительность: пожертвования некоммерческим организациям в пределах 4 % от годового налогооблагаемого дохода.
Необходимые документы для получения скидки:
- Квитанции, фискальные или товарные чеки.
- Договоры с поставщиками услуг.
- Приходные кассовые ордера.
В документах обязательно должна быть указана стоимость товаров или услуг и дата их приобретения или предоставления.
Как подать декларацию для получения скидки:
- Подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным, с указанием оснований и сумм расходов.
- Приложить копии подтверждающих документов, оригиналы хранить в течение всего срока исковой давности.
- Общая сумма скидки не может превышать годовой доход в виде заработной платы.
- В отношении отдельных расходов действуют специальные ограничения, установленные законодательством.
Важно: право на налоговую скидку действует только в течение одного года. Неиспользованное право не переносится на последующие налоговые годы.
