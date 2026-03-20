Налоговая скидка – на чем можно сэкономить, задекларировав доходы

Официально трудоустроенные граждане могут уменьшить годовой налогооблагаемый доход за счет расходов на обучение, медицину, жилье и благотворительность.

Налоговая скидка позволяет резидентам Украины, получающим официальную заработную плату, вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Суть скидки – возможность уменьшить годовой налогооблагаемый доход на сумму расходов, понесенных на определенные товары, работы или услуги в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Что можно включить в налоговую скидку:

Образование: оплата обучения в детских садах, школах, профессионально-технических училищах и высших учебных заведениях для себя или родственников первой степени родства.

Жилье: уплата процентов по ипотечному кредиту.

Медицинские услуги: в частности, расходы на вспомогательные репродуктивные технологии.

Страхование: взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения.

Благотворительность: пожертвования некоммерческим организациям в пределах 4 % от годового налогооблагаемого дохода.

Необходимые документы для получения скидки:

Квитанции, фискальные или товарные чеки.

Договоры с поставщиками услуг.

Приходные кассовые ордера.

В документах обязательно должна быть указана стоимость товаров или услуг и дата их приобретения или предоставления.

Как подать декларацию для получения скидки:

Подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным, с указанием оснований и сумм расходов.

Приложить копии подтверждающих документов, оригиналы хранить в течение всего срока исковой давности.

Общая сумма скидки не может превышать годовой доход в виде заработной платы.

В отношении отдельных расходов действуют специальные ограничения, установленные законодательством.

Важно: право на налоговую скидку действует только в течение одного года. Неиспользованное право не переносится на последующие налоговые годы.

