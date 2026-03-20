В Україні можуть обмежити спецпенсії та змінити правила виходу на пенсію: що готує Рада

14:23, 20 березня 2026
У Верховній Раді готують зміни до пенсійної системи, які передбачають обмеження спеціальних пенсій, запровадження єдиних правил призначення та перерахунку виплат, а також прив’язку пенсійного віку до страхового стажу для всіх громадян.
В Україні можуть обмежити спецпенсії та змінити правила виходу на пенсію: що готує Рада
Одним із пріоритетних завдань модернізації пенсійної системи України є впровадження справедливого підходу до пенсійного забезпечення для всіх громадян. Зокрема, йдеться про встановлення єдиних стандартів призначення пенсій, які передбачають уніфіковані правила визначення пенсійного віку, механізмів перерахунку, щорічної індексації виплат та інших елементів системи — незалежно від професії чи посади людини.

Про це повідомила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Вона зазначила, що на сьогодні в Україні вік виходу на пенсію для більшості громадян прямо пов’язаний із тривалістю страхового стажу. Водночас, згідно з чинним законодавством, вимоги до такого стажу поступово зростають.

Якщо особа не має достатнього страхового стажу, вона змушена виходити на пенсію пізніше. Зокрема, у 2028 році за відсутності 35 років стажу людина не зможе оформити пенсію у 60 років і буде змушена відтермінувати це право до 63 років. Якщо страховий стаж становить від 25 до 35 років, пенсійні виплати призначатимуться з 63-річного віку. У випадку, коли стаж складає від 15 до 25 років, пенсійний вік підвищується до 65 років.

Така система поширюється на переважну більшість громадян України. Водночас законодавство все ще передбачає окремі норми щодо так званих спеціальних пенсій — щомісячного довічного грошового забезпечення.

«У таких випадках пенсія призначається після досягнення певного стажу служби, що фактично призводить до появи надзвичайно молодих пенсіонерів», – наголошує голова Комітету.

За словами Галини Третьякової, у низці випадків таких осіб не завжди можна віднести до пенсіонерів у традиційному розумінні. Вона також наголосила на доцільності застосування єдиних підходів до пенсійного забезпечення для всіх громадян. Зокрема, визначення пенсійного віку пропонується здійснювати за уніфікованим принципом — 60, 63 або 65 років залежно від наявного страхового стажу.

«Вислуга років не є тотожною страховому стажу, оскільки в окремих випадках вона обчислюється за пільговими коефіцієнтами. Зокрема, один рік служби може зараховуватися як два або навіть три роки стажу. Така практика створює можливості для зловживань і призводить до нерівності в пенсійному забезпеченні між різними категоріями громадян», — зазначає голова Комітету.

Крім того, розмір таких спеціальних пенсій, як правило, є значно вищим за середній розмір пенсійних виплат, які отримують громадяни на загальних підставах. Це формує дисбаланс у системі пенсійного забезпечення та актуалізує питання необхідності подальшого вдосконалення законодавства у цій сфері.

Законопроєкт № 12278 «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури», підготовлений до другого читання, був підтриманий Комітетом 30 червня минулого року. Водночас його розгляд у парламенті наразі не відбувся через недостатню кількість голосів у сесійній залі.

Голова Комітету зазначає, що така ситуація потребує врегулювання в межах подальшого вдосконалення пенсійного законодавства України.

За словами Галини Третьякової, це питання стосується не лише фінансової збалансованості системи, а й дотримання принципу рівності громадян перед законом та забезпечення верховенства права. Вона також зауважила, що відмінності у визначенні пенсійного віку для різних категорій громадян можуть викликати дискусії щодо рівності підходів у пенсійному забезпеченні.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Раді готують скасування спецпенсій прокурорів. 

