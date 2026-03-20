  1. В Украине

В Украине могут ограничить спецпенсии и изменить правила выхода на пенсию: что готовит Рада

14:23, 20 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Верховной Раде готовят изменения в пенсионную систему, предусматривающие ограничение специальных пенсий, введение единых правил назначения и перерасчета выплат, а также привязку пенсионного возраста к страховому стажу для всех граждан.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одним из приоритетных заданий модернизации пенсионной системы Украины является внедрение справедливого подхода к пенсионному обеспечению для всех граждан. В частности, речь идет об установлении единых стандартов назначения пенсий, которые предусматривают унифицированные правила определения пенсионного возраста, механизмов перерасчета, ежегодной индексации выплат и других элементов системы — независимо от профессии или должности человека.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Она отметила, что на сегодняшний день в Украине возраст выхода на пенсию для большинства граждан напрямую связан с продолжительностью страхового стажа. В то же время, согласно действующему законодательству, требования к такому стажу постепенно растут.

Если человек не имеет достаточного страхового стажа, он вынужден выходить на пенсию позже. В частности, в 2028 году при отсутствии 35 лет стажа человек не сможет оформить пенсию в 60 лет и будет вынужден отложить это право до 63 лет. Если страховой стаж составляет от 25 до 35 лет, пенсионные выплаты будут назначаться с 63-летнего возраста. В случае, когда стаж составляет от 15 до 25 лет, пенсионный возраст повышается до 65 лет.

Такая система распространяется на подавляющее большинство граждан Украины. В то же время законодательство все еще предусматривает отдельные нормы относительно так называемых специальных пенсий — ежемесячного пожизненного денежного обеспечения.

«В таких случаях пенсия назначается после достижения определенного стажа службы, что фактически приводит к появлению чрезвычайно молодых пенсионеров», — подчеркивает глава Комитета.

По словам Галины Третьяковой, в ряде случаев таких лиц не всегда можно отнести к пенсионерам в традиционном понимании. Она также подчеркнула целесообразность применения единых подходов к пенсионному обеспечению для всех граждан. В частности, определение пенсионного возраста предлагается осуществлять по унифицированному принципу — 60, 63 или 65 лет в зависимости от имеющегося страхового стажа.

«Выслуга лет не является тождественной страховому стажу, поскольку в отдельных случаях она исчисляется по льготным коэффициентам. В частности, один год службы может засчитываться как два или даже три года стажа. Такая практика создает возможности для злоупотреблений и приводит к неравенству в пенсионном обеспечении между различными категориями граждан», — отмечает глава Комитета.

Кроме того, размер таких специальных пенсий, как правило, значительно выше среднего размера пенсионных выплат, которые получают граждане на общих основаниях. Это формирует дисбаланс в системе пенсионного обеспечения и актуализирует вопрос необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере.

Законопроект № 12278 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры», подготовленный ко второму чтению, был поддержан Комитетом 30 июня прошлого года. В то же время его рассмотрение в парламенте пока не состоялось из-за недостаточного количества голосов в сессионном зале.

Глава Комитета отмечает, что такая ситуация требует урегулирования в рамках дальнейшего совершенствования пенсионного законодательства Украины.

По словам Галины Третьяковой, этот вопрос касается не только финансовой сбалансированности системы, но и соблюдения принципа равенства граждан перед законом и обеспечения верховенства права. Она также отметила, что различия в определении пенсионного возраста для разных категорий граждан могут вызывать дискуссии относительно равенства подходов в пенсионном обеспечении.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]