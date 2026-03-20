На Полтавщині чоловік побив 10-річного сина до непритомності через цукерки

22:00, 20 березня 2026

У Кременчуцькому районі Полтавської області правоохоронці повідомили чоловіку про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 КК України). Йдеться про побиття власного 10-річного сина. Про це стало відомо із інформації Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, інцидент стався ввечері 2 березня за місцем проживання сім’ї. Попередньо встановлено, що батько завдав дитині численні удари руками та ногами по голові та тілу через те, що хлопчик без дозволу з’їв солодощі.

Після того, як дитина втратила свідомість, чоловік викликав медиків. Лікарі, які прибули на виклик, повідомили про подію правоохоронців.

Як зазначила керівниця Глобинської окружної прокуратури Юлія Ребрик, жодні обставини не можуть виправдовувати насильство над дитиною. Вона додала, що всі деталі події встановлюватимуться під час досудового розслідування.

«У день побиття хлопчик без дозволу дорослих з’їв цукерки. Але така поведінка в жодному разі не повинна бути підставою для насильства над дитиною. Усі обставини скоєння злочину встановлюватимемо під час досудового розслідування. Водночас органи опіки й піклування вже звернулися до суду з позовом про позбавлення подружжя батьківських прав», - зазначила Юлія Ребрик.

Наразі хлопчик із тяжкими тілесними ушкодженнями перебуває в лікарні.

Чоловіку обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

