В Полтавской области мужчина избил 10-летнего сына до потери сознания из-за конфет

Врачи, прибывшие на вызов, сообщили об инциденте правоохранителям.

В Кременчугском районе Полтавской области правоохранители сообщили мужчине о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Речь идет об избиении собственного 10-летнего сына. Об этом стало известно из информации Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 2 марта по месту проживания семьи. Предварительно установлено, что отец нанес ребенку многочисленные удары руками и ногами по голове и телу из-за того, что мальчик без разрешения съел сладости.

После того как ребенок потерял сознание, мужчина вызвал медиков. Врачи, прибывшие на вызов, сообщили о происшествии правоохранителям.

Как отметила руководитель Глобинской окружной прокуратуры Юлия Ребрик, никакие обстоятельства не могут оправдывать насилие над ребенком. Она добавила, что все детали происшествия будут устанавливаться в ходе досудебного расследования.

«В день избиения мальчик без разрешения взрослых съел конфеты. Но такое поведение ни в коем случае не должно быть основанием для насилия над ребенком. Все обстоятельства совершения преступления будем устанавливать в ходе досудебного расследования. В то же время органы опеки и попечительства уже обратились в суд с иском о лишении супругов родительских прав», — отметила Юлия Ребрик.

В настоящее время мальчик с тяжелыми телесными повреждениями находится в больнице.

Мужчине избрана мера пресечения — содержание под стражей.

